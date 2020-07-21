Спецслужбы завтрашнего дня: напряженность тридцатых годов ХХ века • 57 • Аналитика

Да, некоторая напряженность, вызванная последними действиями силовых структур страны, вызывает и опасения, и напряженность одновременно. Все это слишком уж сильно напоминает мне одну почившую в истории страну. Советский Союз. Там все было примерно так же в свое время.





И сегодня, к огромному сожалению, все больше и больше возникает аналогий. И одна из первых – в работе именно спецслужб.



Свежий пример: арест Ивана Сафронова.



Специально выделил вот так, отдельной строкой. Просто потому, что этот случай как нельзя лучше иллюстрирует все происходящее в стране.



Да, сегодня в Сети полно высказываний «Если кого взяли, значит, есть за что». И как продолжение, если взяли кого-то из журналистской тусовки, вся пишущая братия встает горой за своего, и не важно, справедливо или нет. Главное – поднять крик.



Совершенно не призываю кричать. Наоборот, призываю думать, думать и думать. Это более результативно, чем скакать и кричать.



Хотя, если задуматься, то в работе «тусовки» есть своя логика. Давайте просто задумаемся: а если завтра кого-то «примут», ну, скажем, за «найденный» в кармане/машине/дома пакет с белым порошком, кроме денег, есть варианты не оказаться за решеткой?



Вот… Простому обывателю будет не просто сложно. Неимоверно трудно выкарабкаться из ситуации, о которых мы уже не раз писали на наших страницах касательно тех же Басова, Горина, Золотарева.



Я поддерживаю Ивана Сафронова. Вот так, да. И не потому, что это коллега по цеху. А потому, что в его деле «белых» пятен не просто много, а глаза режет эта белизна. Как в деле Голунова, как в деле Фургала.



И, выступая в поддержку Ивана Сафронова, я лично выступаю не за прощение шпионажа в пользу наших потенциальных противников, а за прозрачность работы наших спецслужб. Максимальную, если возможно.



«Измена Родине» — это очень жестокая статья. И если человек действительно изменил Родине, то карать его надо по полной программе. Но в том случае, если все прозрачно, очевидно и доказано.



Чтобы было видно, что человек реально из корыстных или политических побуждений нанес нашей стране ущерб своими действиями. Вина его доказана, взят с поличным и так далее.



А у нас, простите, детский сад, младшая группа. Ужасно засекреченный «генерал СВР» что-то там такое рассказал. Ужасно засекреченное. Но достаточное для ареста журналиста, который стал работать в «Роскосмосе». Без допуска к секретным материалам. И вопрос: что такое мог передать чехам Сафронов? Что в «Роскосмосе» все плохо? Да это и так все знают, простите.



Простите, но это больше похоже на беспредел. Особенно, если учесть, что Сафронов не то что не признает хоть какой-то вины, он откровенно нелицеприятно высказывается о предъявленных ему обвинениях. И, предсказываю, что следствию очень придется попотеть, чтобы заставить Ивана признать свою вину.



Такой уровень «секретности» – весьма большое поле для различных злоупотреблений. Либо, как вариант, – нейтрализации неугодных.



Что в принципе одно и то же.



Очень не хочется почему-то в 30-е годы прошлого века. Странно, вроде бы в современном тренде у многих представителей власти вплоть до президента высказываться максимально критично ко всему, что происходило в те непростые советские времена.



И – прежним курсом? К арестам в стиле НКВД, к «тройкам»? А дальше?



Совершенно не против того, чтобы наши спецслужбы были сильными, умелыми и хорошо оснащенными. Способными выполнить любую задачу в любой точке мира.



Но совершенно ни к чему превращение сотрудников всех наших аббревиатур в богов, которые, попав в «обойму», будут одним росчерком пера решать судьбы людей. А к тому и идет, кстати.



Все эти «оперативные интересы», «необходимость секретности» и прочие «левые» документы, вымышленные фамилии и регистрационные номера – дело, конечно, нужное. До определенной поры.



А вот то, что «госизмену», которую еще надо будет доказать Сафронову (да, пока именно так, ему надо будет доказать следователям, что он изменил стране), обнаружил какой-то секретный и неопознанный «генерал СВР» — вот это создает напряжение.



И здесь можно поставить под сомнение многое, и в первую очередь «генерала». Вполне ведь может оказаться, что это и не генерал, а, допустим, капитан. У которого Сафронов девушку увел. Например. Или того «генерала» попросили какие-то другие лица, заинтересованные, например, в том, чтобы Сафронов освободил должность в «Роскосмосе» для кого-то еще.



На самом деле предполагать можно все что угодно, от личных мотивов до указания сверху. Потому что, кроме домыслов, никаких доказательств нет. То, что Сафронов шифровал данные с помощью специальной программы, – это совершенно не доказательство его вины.



И вообще, почему мы должны верить спецслужбам на слово? Это, знаете ли, после дела Голунова, довольно безграмотно сфабрикованного, а потому и развалившегося, несколько наивно даже.



Наши спецслужбы, знаете ли, могут заниматься довольно странными вещами. Как пример — сообщение о трудах Следственного комитета России.



В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи.



Нет, конечно, довести дело до конца, наверное, надо. Потому следователи не покладая рук трудятся совместно с экспертами, выясняя, можно было в той комнате убить 11 человек, или нет.



«Следователь по особо важным делам сообщила, что с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические и почерковедческие».

Понятно, чем занимаются в СК? В то время, как мы и ряд других патриотически настроенных СМИ на протяжении нескольких лет поднимают вопрос незаконного захоронения останков и памятника итальянским фашистам в центре города Россоши.



Нет, Следственному комитету есть чем заняться, нежели разбираться с памятником фашистам. Поправлюсь: памятникам, поскольку господа итальянцы своим боевым пращурам поставили уже не один памятник, как мы писали. Заляпали петушиными перьями и Воронежскую, и Белгородскую области.



Но с фашистами воюют другие. СК РФ интереснее установить с точностью до 200% личность Романова Николая Александровича. Остальное… Сложно комментировать. Одна надежда на то, что после принятия новой Конституции дело пойдет туда, куда ему положено идти: к изгнанию фашистов с русской земли.



В общем и целом на сегодняшний день как-то верить спецслужбам на слово несколько… опрометчиво. Учитывая то, что далеко не все красиво и гладко в их работе. Хотелось бы больше открытости и прозрачности в работе. Особенно когда это касается наших сограждан, обвиняемых в тяжких преступлениях.



Не хотелось бы проводить сравнения и аналогии, но вот во всем цивилизованном мире существует и правит презумпция невиновности подсудимого. И необходимость доказательств его вины. А вот у тоталитарных режимов обыденным делом является презумпция невиновности как раз у спецслужб.



Мы это проходили во времена Ягоды, Ежова и частично Берии. Понравилось?



Так как уже сегодня в комментариях ко многим статьям появились «абсолютно уверенные» в вине Сафронова, можно, к сожалению, сделать вывод о том, что мышление в массах не сильно изменилось с ТЕХ времен.



Но раз так, то что, стоит ждать такого же отношения спецслужб к каждому отдельному гражданину?



Секретная и неподотчетная деятельность спецслужб без должного освещения и анализа действий, безнаказанность и необсуждаемость — это тот путь, который мы уже однажды прошли в тридцатых годах. Это путь в тупик, это путь к разгулу безнаказанности, злоупотреблениям, к невозможности должным образом влиять на работу спецслужб. То есть путь назад.



Как бы несколько не то, к чему стоит стремиться. Хотя, конечно, некоторым идея возврата в тридцатые очень может быть приятна.



В век цифровых технологий подотчетной должна быть не только жизнь каждого гражданина, но и тех, кто его контролирует. Да, некоторая напряженность, вызванная последними действиями силовых структур страны, вызывает и опасения, и напряженность одновременно. Все это слишком уж сильно напоминает мне одну почившую в истории страну. Советский Союз. Там все было примерно так же в свое время.И сегодня, к огромному сожалению, все больше и больше возникает аналогий. И одна из первых – в работе именно спецслужб.Свежий пример: арест Ивана Сафронова.Специально выделил вот так, отдельной строкой. Просто потому, что этот случай как нельзя лучше иллюстрирует все происходящее в стране.Да, сегодня в Сети полно высказываний «Если кого взяли, значит, есть за что». И как продолжение, если взяли кого-то из журналистской тусовки, вся пишущая братия встает горой за своего, и не важно, справедливо или нет. Главное – поднять крик.Совершенно не призываю кричать. Наоборот, призываю думать, думать и думать. Это более результативно, чем скакать и кричать.Хотя, если задуматься, то в работе «тусовки» есть своя логика. Давайте просто задумаемся: а если завтра кого-то «примут», ну, скажем, за «найденный» в кармане/машине/дома пакет с белым порошком, кроме денег, есть варианты не оказаться за решеткой?Вот… Простому обывателю будет не просто сложно. Неимоверно трудно выкарабкаться из ситуации, о которых мы уже не раз писали на наших страницах касательно тех же Басова, Горина, Золотарева.Я поддерживаю Ивана Сафронова. Вот так, да. И не потому, что это коллега по цеху. А потому, что в его деле «белых» пятен не просто много, а глаза режет эта белизна. Как в деле Голунова, как в деле Фургала.И, выступая в поддержку Ивана Сафронова, я лично выступаю не за прощение шпионажа в пользу наших потенциальных противников, а за прозрачность работы наших спецслужб. Максимальную, если возможно.«Измена Родине» — это очень жестокая статья. И если человек действительно изменил Родине, то карать его надо по полной программе. Но в том случае, если все прозрачно, очевидно и доказано.Чтобы было видно, что человек реально из корыстных или политических побуждений нанес нашей стране ущерб своими действиями. Вина его доказана, взят с поличным и так далее.А у нас, простите, детский сад, младшая группа. Ужасно засекреченный «генерал СВР» что-то там такое рассказал. Ужасно засекреченное. Но достаточное для ареста журналиста, который стал работать в «Роскосмосе». Без допуска к секретным материалам. И вопрос: что такое мог передать чехам Сафронов? Что в «Роскосмосе» все плохо? Да это и так все знают, простите.Простите, но это больше похоже на беспредел. Особенно, если учесть, что Сафронов не то что не признает хоть какой-то вины, он откровенно нелицеприятно высказывается о предъявленных ему обвинениях. И, предсказываю, что следствию очень придется попотеть, чтобы заставить Ивана признать свою вину.Такой уровень «секретности» – весьма большое поле для различных злоупотреблений. Либо, как вариант, – нейтрализации неугодных.Что в принципе одно и то же.Очень не хочется почему-то в 30-е годы прошлого века. Странно, вроде бы в современном тренде у многих представителей власти вплоть до президента высказываться максимально критично ко всему, что происходило в те непростые советские времена.И – прежним курсом? К арестам в стиле НКВД, к «тройкам»? А дальше?Совершенно не против того, чтобы наши спецслужбы были сильными, умелыми и хорошо оснащенными. Способными выполнить любую задачу в любой точке мира.Но совершенно ни к чему превращение сотрудников всех наших аббревиатур в богов, которые, попав в «обойму», будут одним росчерком пера решать судьбы людей. А к тому и идет, кстати.Все эти «оперативные интересы», «необходимость секретности» и прочие «левые» документы, вымышленные фамилии и регистрационные номера – дело, конечно, нужное. До определенной поры.А вот то, что «госизмену», которую еще надо будет доказать Сафронову (да, пока именно так, ему надо будет доказать следователям, что он изменил стране), обнаружил какой-то секретный и неопознанный «генерал СВР» — вот это создает напряжение.И здесь можно поставить под сомнение многое, и в первую очередь «генерала». Вполне ведь может оказаться, что это и не генерал, а, допустим, капитан. У которого Сафронов девушку увел. Например. Или того «генерала» попросили какие-то другие лица, заинтересованные, например, в том, чтобы Сафронов освободил должность в «Роскосмосе» для кого-то еще.На самом деле предполагать можно все что угодно, от личных мотивов до указания сверху. Потому что, кроме домыслов, никаких доказательств нет. То, что Сафронов шифровал данные с помощью специальной программы, – это совершенно не доказательство его вины.И вообще, почему мы должны верить спецслужбам на слово? Это, знаете ли, после дела Голунова, довольно безграмотно сфабрикованного, а потому и развалившегося, несколько наивно даже.Наши спецслужбы, знаете ли, могут заниматься довольно странными вещами. Как пример — сообщение о трудах Следственного комитета России.В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи.Нет, конечно, довести дело до конца, наверное, надо. Потому следователи не покладая рук трудятся совместно с экспертами, выясняя, можно было в той комнате убить 11 человек, или нет.Понятно, чем занимаются в СК? В то время, как мы и ряд других патриотически настроенных СМИ на протяжении нескольких лет поднимают вопрос незаконного захоронения останков и памятника итальянским фашистам в центре города Россоши.Нет, Следственному комитету есть чем заняться, нежели разбираться с памятником фашистам. Поправлюсь: памятникам, поскольку господа итальянцы своим боевым пращурам поставили уже не один памятник, как мы писали. Заляпали петушиными перьями и Воронежскую, и Белгородскую области.Но с фашистами воюют другие. СК РФ интереснее установить с точностью до 200% личность Романова Николая Александровича. Остальное… Сложно комментировать. Одна надежда на то, что после принятия новой Конституции дело пойдет туда, куда ему положено идти: к изгнанию фашистов с русской земли.В общем и целом на сегодняшний день как-то верить спецслужбам на слово несколько… опрометчиво. Учитывая то, что далеко не все красиво и гладко в их работе. Хотелось бы больше открытости и прозрачности в работе. Особенно когда это касается наших сограждан, обвиняемых в тяжких преступлениях.Не хотелось бы проводить сравнения и аналогии, но вот во всем цивилизованном мире существует и правит презумпция невиновности подсудимого. И необходимость доказательств его вины. А вот у тоталитарных режимов обыденным делом является презумпция невиновности как раз у спецслужб.Мы это проходили во времена Ягоды, Ежова и частично Берии. Понравилось?Так как уже сегодня в комментариях ко многим статьям появились «абсолютно уверенные» в вине Сафронова, можно, к сожалению, сделать вывод о том, что мышление в массах не сильно изменилось с ТЕХ времен.Но раз так, то что, стоит ждать такого же отношения спецслужб к каждому отдельному гражданину?Секретная и неподотчетная деятельность спецслужб без должного освещения и анализа действий, безнаказанность и необсуждаемость — это тот путь, который мы уже однажды прошли в тридцатых годах. Это путь в тупик, это путь к разгулу безнаказанности, злоупотреблениям, к невозможности должным образом влиять на работу спецслужб. То есть путь назад.Как бы несколько не то, к чему стоит стремиться. Хотя, конечно, некоторым идея возврата в тридцатые очень может быть приятна.В век цифровых технологий подотчетной должна быть не только жизнь каждого гражданина, но и тех, кто его контролирует. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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