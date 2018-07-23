«Спецслужбы втягиваются в политические кампании»: зачем в США создали группу по борьбе c «российскими киберугрозами»

В структуре американской разведки начинает действовать специальная группа по борьбе с угрозами, исходящими от «российских хакеров». Об этом рассказал глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США Пол Накасоне. Эксперты считают, что ничего нового в этой инициативе нет — АНБ и прежде вело активную деятельность в киберпространстве в отношении РФ и некоторых других стран. По мнению политологов, публичное заявление о «российской угрозе» преследует исключительно внутриполитические цели. О возможных последствиях вмешательства разведсообщества в процессы госуправления — в материале RT.

В структуре разведки США создана специальная «небольшая российская группа» для борьбы с киберугрозами, исходящими от Москвы. Об этом рассказал генерал-лейтенант Пол Накасоне, выступая на форуме по вопросам безопасности в штате Колорадо. С апреля этого года он возглавляет сразу две структуры — Агентство национальной безопасности и Киберкомандование ВС США.

«Эта инициатива отвечает тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем», — сказал Накасоне.

По мнению экспертов, как правило, спецслужбы предпочитают не раскрывать подробности своих планов. То, что сегодня представители этих структур достаточно регулярно выступают с громкими заявлениями, нетипично для разведсообщества США.

Публичные заявления о создании группы по борьбе с «российской угрозой» — не что иное, как отголоски той политической борьбы, которая развернулась в США, и общественной дискуссии, которая возникла вокруг самой разведки, отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

«Это заявление — своего рода форма работы с общественностью. В действительности США начали вести кибервойны раньше, чем кто-либо в мире. АНБ, например, только этим и занимается. Наверняка и раньше у них действовали подразделения, посвящённые российской тематике», — считает эксперт.

По мнению член-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, для подобных заявлений есть ещё одна причина.

«В АНБ так много говорят о мифических российских хакерах, чтобы оправдать свои собственные действия по нарушению суверенитетов других стран, по слежке на иностранной территории», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Мир «под колпаком»

Выставляя США как «жертву» российских кибератак, американские спецслужбы переключают внимание общественности с собственной активности в этой сфере. Однако то, что деятельность разведывательных и военных структур США вовсе не ограничивается защитой национальных рубежей, давно не представляет никакой тайны, отмечают политологи.

По информации The New York Times, в мае этого года Кибернетическое командование ВС США было переведено в боевую готовность. В таком статусе структура может не только защищать от иностранных атак американский сектор глобальной сети, но и атаковать компьютерные сети иностранных государств. Как правило, формальная цель таких операций — поиск и уничтожение кибероружия противников, которыми США считают Россию, Иран, Китай и КНДР. В частности, об этом ранее рассказал директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

Агентство национальной безопасности США, созданное в середине прошлого века, специализируется на сборе разведывательных данных, в том числе в киберпространстве, и предпочитает умалчивать о собственной истории вмешательств в суверенные дела иностранных государств. Однако из-за многочисленных утечек информации агентство приобрело весьма неоднозначную репутацию как в США, так и за рубежом. В последние годы АНБ регулярно оказывается в центре громких скандалов.

В 2013 году бывший сотрудник разведслужб Эдвард Сноуден передал прессе сведения о том, что АНБ прослушивало телефоны зарубежных лидеров — в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, осуществлялось массовое вторжение в компьютерные и телефонные сети посольств более тридцати государств. Агентство не обошло стороной и международные структуры: из обнародованных данных следовало, что американские хакеры пытались получить доступ к внутренней информации МАГАТЭ и ООН.

Только за 2011 год разведка США совершила свыше 200 спланированных кибератак, большая часть которых была направлена против так называемых целей «высшего приоритета» — России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

При этом под «колпаком» АНБ оказались не только правительственные структуры, но и рядовые граждане. После терактов 11 сентября Джордж Буш — младший позволил спецслужбам отслеживать телефонные звонки, электронную переписку и финансовые транзакции американцев под предлогом борьбы с терроризмом. После того как в 2008 году президентские выборы выиграл кандидат от Демократической партии Барак Обама, ситуация не изменилась. Напротив, покидая Белый дом, Обама ещё больше расширил полномочия АНБ.

Как стало известно из разоблачений Эдварда Сноудена, слежка велась за людьми по всему миру: АНБ многократно превысило все полномочия, которыми Вашингтон когда-либо наделял агентство.

Трансляция обращения Эдварда Сноудена

© REDERICK FLORIN / AFP

Вдобавок АНБ допускало утечку своих «рабочих киберинструментов» в сеть. Так, в начале этого года Белый дом заявил о причастности Москвы к массовому распространению вируса-вымогателя NotPetyа в 2017 году. Россия таким образом якобы попыталась дестабилизировать ситуацию на Украине.

«В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную кибератаку в истории, которая нанесла огромный ущерб», — подчеркнули в Белом доме.

Однако независимые эксперты в сфере кибербезопасности выяснили, что вирус NotPetya, поразивший миллионы компьютеров, в том числе на территории РФ, был создан на основе эксплоитов АНБ — программных кодов, нацеленных на поиск уязвимостей в программном обеспечении. Вымогатели получили эксплоиты от хакерской группировки Equation Group, подозреваемой в связях с АНБ.

«Президенты приходят и уходят, а элиты остаются»

Вся предвыборная кампания 2016 года прошла под знаком киберскандалов. Сначала серьёзный удар по репутации соперницы Трампа, Хиллари Клинтон, нанесла информация о том, что, будучи главой Госдепа, она использовала для служебной переписки свой личный электронный ящик. Это могло не только привести к утечкам сведений, представляющих гостайну, но также позволяло главе Госдепа скрывать какую-то информацию от правительства. Незадолго до дня голосования ФБР открыло расследование против Клинтон, что отрицательно сказалось на её шансах на победу.

Хиллари Клинтон

© Carlos Barria / Reuters

Однако и второй кандидат — Дональд Трамп — тоже вскоре стал фигурантом крупного скандала, который длится до сих пор. Американские спецслужбы обвиняют Москву в попытках вмешаться в ход предвыборной кампании 2016 года в США. Группировки хакеров, якобы связанные с российскими официальными структурами, пытались взломать сервер Демократической партии США, а также получить компромат на кандидата от Республиканской партии. При этом сам Трамп, по версии его противников, поддерживал тайные связи с российским руководством.

Расследование по этим обвинениям продолжается более года под началом спецпрокурора Роберта Мюллера. В июле следственные органы США выдвинули обвинение против 12 российских граждан, которые якобы участвовали в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии США во время избирательной кампании 2016 года, будучи при этом сотрудниками российской разведки.

Москва опровергла эти обвинения: в российском МИД заявления американских следователей назвали «очередной пустышкой», направленной на ухудшение отношений между странами.

Дональд Трамп со своей стороны поспешил обвинить предшественника в бездействии — по мнению политика, администрация Барака Обамы ничего не сделала, чтобы предотвратить возможное кибервмешательство.

Глава Белого дома и спецслужбы также систематически обмениваются резкими заявлениями. Например, предыдущий руководитель АНБ Майкл Роджерс в феврале отметил, что Дональд Трамп не предоставил агентству полномочий для борьбы с «российскими кибератаками».

В свою очередь, американский лидер обвиняет АНБ в «охоте на ведьм» — такое заявление президент сделал, комментируя удаление агентством своих баз с незаконно полученными записями телефонных разговоров.

«Ух ты! АНБ удалило 685 млн телефонных звонков и текстовых сообщений. Вмешательство в частную жизнь? Они объясняют это техническими неисправностями. Какой позор. Охота на ведьм продолжается!» — написал Трамп в Twitter.

Reuters

© Jason Reed

Говоря об активном участии американских разведслужб в политических процессах, эксперты выделяют возможные опасные последствия этой тенденции. По словам Сергея Судакова, сейчас спецслужбы в большей степени борются с Трампом, чем с мифической российской угрозой.

«Такая вовлечённость спецслужб в политику ненормальна. Один раз подобная активность разведки привела к Уотергейтскому скандалу, и на время спецслужбы сократили своё участие в политике. Но сейчас часть истеблишмента, воюющая с Трампом, сумела перетянуть разведку на свою сторону. В спецслужбах думают так: президенты приходят и уходят, а элиты остаются», — считает Судаков.

Аналогичной точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По его словам, американская разведка США неоднократно вмешивалась в политические процессы, делая заявления, которые были бы выгодны тем или иным политическим кругам.

«Очень плохо для государства, когда спецслужбы и правоохранительные органы втягиваются в какие-то политические кампании. Это ставит и власть, и общество в очень двусмысленное положение», — подвёл итог Рогулёв.