Спецслужбы в Израиле будут выслеживать заражённых "омикроном" - чрезвычайное распоряжение

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет подписал распоряжение, позволяющее Службе общей безопасности страны отслеживать передвижение граждан по геолокации.

В Израиле намерены выслеживать граждан, заразившихся новым штаммом коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Нафтали Беннет. В воскресенье он утвердил чрезвычайное распоряжение, дающее соответствующие полномочия спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля).

В канцелярии премьера уточнили, что речь идёт о гражданах, которые инфицированы "омикрон"-штаммом коронавируса. Решение властей страны будет действовать до полуночи (01:00 мск. - Прим. ред.) 2 декабря.

Отмечается, что меры были предприняты для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения.

Такие меры будут применяться только в отношении заражённых новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идёт, заявили в Израиле.

При этом в ВОЗ, где ранее заявили, что "омикрон"-штамм вызывает беспокойство, указали, что пока у них нет данных, позволяющих утверждать, что мутация заразнее других вариантов нового коронавируса.