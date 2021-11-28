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Спецслужбы в Израиле будут выслеживать заражённых "омикроном" - чрезвычайное распоряжение

28 ноября 2021, 23:10  •  99 • В мире
Израильский премьер-министр Нафтали Беннет подписал распоряжение, позволяющее Службе общей безопасности страны отслеживать передвижение граждан по геолокации.
В Израиле намерены выслеживать граждан, заразившихся новым штаммом коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Нафтали Беннет. В воскресенье он утвердил чрезвычайное распоряжение, дающее соответствующие полномочия спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля).
В канцелярии премьера уточнили, что речь идёт о гражданах, которые инфицированы "омикрон"-штаммом коронавируса. Решение властей страны будет действовать до полуночи (01:00 мск. - Прим. ред.) 2 декабря.
Отмечается, что меры были предприняты для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения.
Такие меры будут применяться только в отношении заражённых новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идёт, заявили в Израиле.
При этом в ВОЗ, где ранее заявили, что "омикрон"-штамм вызывает беспокойство, указали, что пока у них нет данных, позволяющих утверждать, что мутация заразнее других вариантов нового коронавируса.

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