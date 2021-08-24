Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские спецслужбы уже сегодня представят доклад о происхождении коронавируса. Но миру его не покажут.

Доклад будет готов ко вторнику. Первым его сможет прочитать президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Пометьте в ваших календарях", - произнесла пресс-секретарь Белого дома, обращаясь к журналистам на брифинге.

Американский лидер ознакомится с полной версией доклада и выводами, сделанными экспертами.

Джен Псаки допустила, что через некоторое время публичной может стать часть документа, которая не имеет грифа секретности. Подготовка фрагмента займёт несколько дней. Сколько именно, пока неизвестно. Представитель Белого дома призналась: точной даты она не знает.

Ранее США неоднократно заявляли, что коронавирус имеет искусственное происхождение, обвиняя в пандемии Китай. Ожидается, что в докладе спецслужб США будет или подтверждение, или опровержение этой теории.

США почти с самого начала пандемии стали лидером по числу заболевших и числу летальных исходов. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с момента появления коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 37,9 миллиона человек. От COVID-19 умерли 629,2 тысячи американцев.

На том же брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в США планируют встречать бегущих из Афганистана уколом. На COVID-19 их уже проверяют.