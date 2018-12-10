Спецслужбы Украины готовят провокацию с использованием химоружия

СБУ вместе с иностранными спецслужбами готовят очередную провокацию с использованием химического оружия в непризнанных Республиках Донбасса.

Как заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, планируется устроить инсценировку по аналогии с Сирией.

Но если украинские военные хотят ограничиться обычной информационной провокацией, то представители иностранных спецслужб настаивают на реальных жертвах среди мирного населения от отравляющих веществ.

- Наша разведка получила новые данные подготовки военно - политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных спецслужб, - заявил Басурин.

Последнее слово - проводить атаку или нет - за Петром Порошенко.

- Химической катастрофой спецслужбы Украины грозят не первый раз, - говорит "КП" донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Останавливает их только страх перед реакций международных правозащитных организаций. Под прицелом украинских орудий уже который год находится крупнейший в Европе химический концерн "Стирол". Там остались хранилища опасных химических веществ (в частности аммиака- Ред.). Достаточно одного массированного артобстрела, чтобы случилась масштабная экологическая катастрофа.

Недавно у главкома ООС Сергея Наева был план нанести удар по "Стиролу", чтобы власти Горловки эвакуировали людей и солдат, а после этого начать наступление на Горловском направлении. Разведка ДНР даже заявляла, что военные части возле Горловки уже получили защитные комбинезоны ОЗК.

Кстати, Киев уже доставил на горловское направление большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов для организации химической провокации в Донбассе и нанесения ударов по критически важным объектам ДНР.

- Украинскими и британскими военными специалистами заготовлено несколько постановочных видеоматериалов с применением компьютерной графики, предназначенных для вброса на информационных ресурсах, после проведения химической провокации. Фальшивки должны стать доказательством якобы причастности военнослужащих Народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием, — заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов..