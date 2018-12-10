Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина может стать новой Северной Кореей - эксперт
В аэропорту Тбилиси проводят усиленную проверку прибывших с Украины мужчин
Климкин предложил ЕС «несколько типов санкций» против России
Стратегия и тактика вживую
Главная / В России

Спецслужбы Украины готовят провокацию с использованием химоружия

10 декабря 2018, 23:09  •  109 • В России

СБУ вместе с иностранными спецслужбами готовят очередную провокацию с использованием химического оружия в непризнанных Республиках Донбасса.

Как заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, планируется устроить инсценировку по аналогии с Сирией.

Но если украинские военные хотят ограничиться обычной информационной провокацией, то представители иностранных спецслужб настаивают на реальных жертвах среди мирного населения от отравляющих веществ.

- Наша разведка получила новые данные подготовки военно - политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных спецслужб, - заявил Басурин.

Последнее слово - проводить атаку или нет - за Петром Порошенко.

- Химической катастрофой спецслужбы Украины грозят не первый раз, - говорит "КП" донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Останавливает их только страх перед реакций международных правозащитных организаций. Под прицелом украинских орудий уже который год находится крупнейший в Европе химический концерн "Стирол". Там остались хранилища опасных химических веществ (в частности аммиака- Ред.). Достаточно одного массированного артобстрела, чтобы случилась масштабная экологическая катастрофа.

Недавно у главкома ООС Сергея Наева был план нанести удар по "Стиролу", чтобы власти Горловки эвакуировали людей и солдат, а после этого начать наступление на Горловском направлении. Разведка ДНР даже заявляла, что военные части возле Горловки уже получили защитные комбинезоны ОЗК.

Кстати, Киев уже доставил на горловское направление большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов для организации химической провокации в Донбассе и нанесения ударов по критически важным объектам ДНР.

- Украинскими и британскими военными специалистами заготовлено несколько постановочных видеоматериалов с применением компьютерной графики, предназначенных для вброса на информационных ресурсах, после проведения химической провокации. Фальшивки должны стать доказательством якобы причастности военнослужащих Народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием, — заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов..

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

109
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 16:39
ГРУ возглавил адмирал-герой Игорь Костюков
10 декабря 2018, 21:24
«Должно снизить число отравлений»: правительство запретило продавать спиртосодержащие настойки дешевле крепкого алкоголя
10 декабря 2018, 13:24
Прокуратура проверяет многомиллиардные поставки сосисок в Росгвардию

10 декабря 2018, 21:25
«Инструмент сдерживания НАТО»: как идёт модернизация морской авиации РФ
10 декабря 2018, 19:54
«Россия будет свободной. Слава Украине!»: Как российская эмиграция на форуме в Вильнюсе Родину хоронила
10 декабря 2018, 21:24
«Хамское отношение к туристам»: почему сотни россиян не могут вернуться с Хайнаня
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.