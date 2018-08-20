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Спецслужбы США поднялись против Трампа

20 августа 2018, 18:24  •  136 • В мире
Намерение Дональда Трампа лишить доступа к секретной информации бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, публично называющего президента США "предателем" и "умственно недоразвитым", подвигло встать на защиту своего коллеги семерых экс-директоров ЦРУ и еще свыше 50 "бывших разведчиков высокого ранга", которые заявили, что не потерпят этого
Автор:
Латышев Сергей
ЦРУ присвоило себе право устами своих "бывших" директоров давать оценки политике и личным качествам президентов США, демонстрируя Америке и всему миру, кто в США хозяин. Правда на этот счет обычно не выплывает на первые полосы газет, потому что между управляющим США "Глубинным государством", в котором спецслужбы играют ключевую роль, и президентами этой страны обычно нет противоречий. Хозяевами Белого дома, как правило, бывают ставленники "Глубинного государства", а, значит, и ЦРУ. А Джордж Буш-старший, например, вообще стал президентом после того, как успел побывать директором глобальной армии американских шпионов.
Как это было раньше: ЦРУ против братьев Кеннеди и Ричарда Никсона
В отличие от ФБР, более почвенной и "американской" структуры, ЦРУ с самого своего создания после Второй мировой войны было цитаделью космополитов и глобалистов. Опасной не только для других, но и для своих - тех американских президентов или политиков, которые пытались и пытаются действовать, не учитывая интересов ЦРУ. "На ножах" с этой глобалистской "конторой" был президент Джон Кеннеди. Он отказался воевать с СССР. Хотел вывести американские войска из Вьетнама. Отказал в помощи ЦРУ в операции по смещению Фиделя Кастро на Кубе. Начал бить тревогу по поводу начинавшегося кризиса реальной экономики США. Вряд ли бы решился на глобальный обман путем имитации Лунной программы и был поэтому застрелен в 1963 году в Далласе (штат Техас).
Прекрасно знавший, кто на самом деле стоит за смертью своего брата, Роберт Кеннеди обещал "разбить ЦРУ на тысячу мелких кусочков". Такое, разумеется, не прощается. Роберту не дали стать президентом США. В 1968 году и он был убит, и опять каким-то странным "одиночкой", из-за спины которого торчали уши американских спецслужб.
В то, что президент США Джон Кеннеди был убит стрелком-одиночкой Ли Харви Освальдом, у которого тряслись руки, когда он держал в руках авторучку, верят только некоторые наивные американцы. Фото: www.globallookpress.com
С президентом Ричардом Никсоном ЦРУ поступило гуманнее, но не менее эффективно. Его с позором "ушли" в 1974 году, когда главное шпионское ведомство США организовало "слив" компромата" в усердно травящие сегодня Трампа газеты "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост", которые и раскрутили погубивший Никсона "Уотергейтский скандал".
С тех пор президентский пост в США стал "ручным", так как ни одному из занимавших его не хотелось выбирать между судьбой братьев Кеннеди и Ричарда Никсона. Трамп – первый более чем за 40 лет хозяин Белого дома, кто осмелился перечить ЦРУ и остальным 16 американским спецслужбам.

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