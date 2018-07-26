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Спецслужбы США все-таки нашли в мячике, подаренном Трампу Путиным электронное устройство. Но оно оказалось не шпионским

26 июля 2018, 18:39  •  126 • В России

Хмурое утро, кабинет директора ФБР Кристофера Рэя. Его ноги закинуты на стол, в одной руке кружка давно остывшего американо, в другой — бутылка бурбона, опустошенная за ночь. Галстук сбился на бок. Рубашка взмокла. Рэй 356-й раз пересматривает видео, как Владимир Путин в Хельсинки передает мячик чемпионата мира по футболу Дональду Трампу, а тот бросает его своей Мелании.

- Черт, наш агент передал, что любимый фильм Путина - «Щит и мяч». А любимая поговорка русских - «Кто с мячом к нам придет, от мяча и пропадет». Все сходится — Путин, мяч, Трамп подозрительно не ругает русских... Должна же быть у этого мяча кнопка, антена, шпионский чип. Не может не быть...

Раздается звонок. На экране аппарата секретной связи высвечивается встревоженное лицо директора ЦРУ Джины Хаспел.

- Крис? Ты в строю?

- Йес, Джин. Ты, вижу, тоже не спала сегодня. Задал нам Путин работу. Твои ребята нашли хоть что-то?

- Представляешь, Крис, мы исследовали каждый миллиметр мяча. И мы нашли!

- Я так и думал! Русские не могли подарить этот мяч просто так. Они должны были прослушивать через него все разговоры Трампа, - шеф ФБР подошел к окну и одернул штору, во дворе взвод агентов занимался утренней физзарядкой, гоняя мяч. «Только не это!» - взвыл Рэй и задернул штору. - Джин, а, может, это был тайный канал связи Путина с Трампом? Там была антена? Не тяни, говори.

- Спокойно, Крис. Мы обнаружили только электронный чип.

- Все-таки чип! Значит, прослушка?

- Видишь ли, есть проблема, Крис... Похоже, это чип не Путина.

- Как это? А кого? КГБ? Русских олигархов?

- Это вообще чип не русских. Он немецкий, Крис. Понимаешь?

- Понимаю, - директор ФБР нервно отхлебнул американо, - Неужели Меркель? Даст из фантастиш! Ее тоже завербовал Путин?

- Это немецкая фирма Адидас вшила в мяч свой чип.

- Зачем, Джин? Адидасу нужны наши коммерческие секреты? Или Путин и их купил?

- Нет, Крис, такие же чипы вшиты во все мячи чемпионата мира по футболу. Подносишь мяч к смартфону и на экране всплывают адреса спонсоров чемпионата.

- Джин! Это же могут быть пароли и явки! Вы проверяли? Там есть Lubianka? Или Дрезден? Путин работал в этом городе разведчиком. О! Я понял при чем тут Меркель! Путин завербовал ее еще в Дрездене.

- Не надо истерик, Крис, выпей колы со льдом. Там реально спонсоры чемпионата со всего мира. И там нет Lubianki... И этот чип нельзя перепрограммировать. Невозможно.

Шеф ФБР снял галстук, смял и кинул им в стену.

- Что мы скажем Конгрессу, Джин? Они уверены, что мяч — шпионский. Его нельзя возвращать Трампу. Вспомни, что говорят русские — кто с мячом к нам придет...

- С мечом, Крис. Тебе надо взять дополнительные уроки русского. Меч Путин Трампу не дарил. А мячик... Пусть уже дети Трампа его пинают. Тут мы бессильны.

Раздался жуткий звон. На пол кабинета директора ФБР посыпались осколки стекла. А прямо в лицо Кристоферу Рэю летел он — футбольный мяч. Рэй успел увернуться и подбежал к окну. Во дворе с извиняющимся видом стоял строй агентов.

- Мы не специально, босс... А давайте все свалим на русских?

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