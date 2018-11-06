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Спецслужбы США пугают американских избирателей «влиянием России»
06 ноября 2018, 08:54 • 70 • Политика
Американские спецслужбы перед промежуточными выборами в конгресс заявили, что у них нет информации о взломе связанной с голосованием инфраструктуры и призвали помнить о том, что Россия и другие «иностранные игроки» могут повлиять на самих избирателей.
Сегодня, 6 ноября, в США должны состояться промежуточные выборы в конгресс. Американские спецслужбы нагнетают обстановку, заявляя американским избирателям, что якобы Россия может повлиять на выборы.
В частности, сообщается, что сами спецслужбы заявили, что на данный момент у них нет никакой информации о взломе связанной с голосованием инфраструктуры. И, тем не менее, напомнили о том, что «Россия все равно может влиять на самих избирателей».
Заявление было сделано лицами из ФБР, Минюста, нацразведки, а также министерства внутренней безопасности США.
«Сотрудники разных ведомств не нашли признаков того, что связанная с выборами инфраструктура была взломана, - говорится в распространенном сообщении. - Злоумышленники смогут помешать избирателям отдать голоса или же изменить результаты выборов. Все американцы должны знать, что иностранные игроки, и Россия в частности, продолжают пытаться влиять на общественное мнение».
В спецслужбах намекнули, что «недобросовестные игроки могут распространять недостоверные сведения о голосовании и выборах.
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