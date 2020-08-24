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Спецслужбы США принимали участие в спецоперации с «вагнеровцами» - Бутусов

24 августа 2020, 13:15  •  79 • Украина

Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что провокацию с задержанием «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии Украине помогали готовить Соединенные Штаты. Об этом он написал 23 августа у себя в Facebook
По версии Бутусова, американская разведка помогала украинским коллегам подготовить данную операцию.

«В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно — сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России», — написал журналист.

По его словам, американцев интересовали те из россиян, которые могли принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.
Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Позднее в сети была опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.

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