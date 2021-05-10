Спецслужбы США попались на детскую уловку

Спецслужбы Великобритании и США попались на детскую уловку, заметил один из Telegram-каналов. Ранее они опубликовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, которые якобы связаны с Россией. Однако Вашингтон и Лондон не учли один важный момент.

Британские и американские спецслужбы обнародовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, обратил внимание Telegram-канал "Расстрельный".

В нём, в частности, говорится о работе таких структур, как APT29, Cozy Bear и The Dukes. Лондон и Вашингтон считают, что данные организации якобы действуют в связке со Службой внешней разведки России.

Однако американские специалисты из корпорации FireEye ещё три года назад подчёркивали, что, например, хакеры КНДР, работающие на APT38, намеренно встраивали в цифровые вирусы "плохо переведённые на русский язык строки кода".

Это делалось специально - для того чтобы замести следы. Однако сотрудники разведки США и Великобритании, похоже, не учли этот комментарий экспертов.