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Спецслужбы США попались на детскую уловку

10 мая 2021, 02:25  •  71 • Политика
Спецслужбы Великобритании и США попались на детскую уловку, заметил один из Telegram-каналов. Ранее они опубликовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, которые якобы связаны с Россией. Однако Вашингтон и Лондон не учли один важный момент.
Британские и американские спецслужбы обнародовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, обратил внимание Telegram-канал "Расстрельный".
В нём, в частности, говорится о работе таких структур, как APT29, Cozy Bear и The Dukes. Лондон и Вашингтон считают, что данные организации якобы действуют в связке со Службой внешней разведки России.
Однако американские специалисты из корпорации FireEye ещё три года назад подчёркивали, что, например, хакеры КНДР, работающие на APT38, намеренно встраивали в цифровые вирусы "плохо переведённые на русский язык строки кода".
Это делалось специально - для того чтобы замести следы. Однако сотрудники разведки США и Великобритании, похоже, не учли этот комментарий экспертов.
"Кажется, спецслужбы попадаются на такие детские уловки", - заметил автор канала.

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