|
Спецслужбы США попались на детскую уловку
10 мая 2021, 02:25 • 71 • Политика
Спецслужбы Великобритании и США попались на детскую уловку, заметил один из Telegram-каналов. Ранее они опубликовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, которые якобы связаны с Россией. Однако Вашингтон и Лондон не учли один важный момент.
Британские и американские спецслужбы обнародовали совместный доклад о специфике деятельности некоторых хакерских группировок, обратил внимание Telegram-канал "Расстрельный".
В нём, в частности, говорится о работе таких структур, как APT29, Cozy Bear и The Dukes. Лондон и Вашингтон считают, что данные организации якобы действуют в связке со Службой внешней разведки России.
Однако американские специалисты из корпорации FireEye ещё три года назад подчёркивали, что, например, хакеры КНДР, работающие на APT38, намеренно встраивали в цифровые вирусы "плохо переведённые на русский язык строки кода".
Это делалось специально - для того чтобы замести следы. Однако сотрудники разведки США и Великобритании, похоже, не учли этот комментарий экспертов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2021, 06:50
|
06 мая 2021, 20:30
|
08 мая 2021, 18:20
|
05 мая 2021, 17:50
|
07 мая 2021, 14:50
|
08 мая 2021, 00:55
|
05 мая 2021, 02:15