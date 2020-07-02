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Спецслужбы США подталкивают Белый дом к третьей мировой войне

02 июля 2020, 13:00  •  120 • Политика
Фото: pixabay.com
Американские СМИ раскрыли цель сговора Москвы с талибами
Россия заинтересована в том, чтобы войска США покинули Афганистан. Для этого она сотрудничает с местными радикальными группировками, также настроенными против Америки. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на спецслужбы.
Москва не только укрепляет свое влияние на официальный Кабул, но и приплачивает главарям "Талибана" (запрещенной в РФ радикальной организации), чтобы они нападали на американских военных и способствовали выводу сил США из страны. Разведка США докладывала об этом президенту США Дональду Трампу, но он не верил и только раздражался, поэтому спецслужбы стали умалчивать о некоторых фактах, передает свою версию событий CNN.
Ранее New York Times написала, что Москва платила талибам за нападения на американских военных в Афганистане. Трамп назвал эту новость "фейком", подчеркнув, что ему об этом не докладывали. Однако газета продолжила раздувать скандал и даже распространила новые сведения от спецслужб: дескать, деньги из России в Афганистан шли через местного наркоторговца.
Такое поведение наводит на мысль, что американские СМИ преследуют особый интерес накануне выборов главы государства, а спецслужбы США уже не подчиняются Белому дому и намеренно разувают конфликт, отметил политолог Сергей Марков.
"Абсолютная безответственность. Это просто чистое вранье либо сочетание вранья и некомпетентности. Они таким образом до Третьей мировой войны доведут", – цитирует Маркова "Украина.ру".
Ранее Джо Байден, считающийся основным соперником Дональда Трампа на грядущих выборах, обвинил действующего президента США в недопустимо теплых отношениях с Россией и заявил, что после своей победы заставит лидера РФ Путина "ответить за все".

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