Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
Главная / Политика

Спецслужбы США подключатся к расследованию покушения на советника Зеленского

24 сентября 2021, 16:35  •  147 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон решил поддержать верных товарищей с Незалежной
Украинские власти подняли большую шумиху вокруг устроенных под Киевом разборок в стиле 1990-х и успешно вывели скандал на международный уровень. Теперь в деле с расстрелянной машиной советника украинского президента Сергея Шефира будут разбираться следователи из США.
Такими "достижениями" похвастался замглавы украинского МВД Евгений Енин. Высокопоставленный житель Незалежной объявил, что бравые правоохранители из Федерального бюро расследований Америки помогут разобраться в попытке устранения соратника Владимира Зеленского.
Заместитель украинского министра внутренних дел постарался заверить международное сообщество, что руководство ФБР уже подтвердило свое решение помочь младшим коллегам с Незалежной. Впрочем, громкое высказывание пока остается всего лишь голословным заявлением украинца. Как отмечают журналисты издания "Страна.ua", представители американских спецслужб так и не прокомментировали данную информацию.
Напомним, машину Шефира обстреляли средь бела дня 22 сентября. Неудивительно, что на Украине тут же начали строить догадки по поводу "российского следа" в скандальном покушении.
Так, глава правящей в Незалежной партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в попытке убийства может быть замешена рука Кремля. Впрочем, по его мнению, Шефир также мог стать жертвой битвы олигархов, либо же с ним пытались разделаться кровожадные контрабандисты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





147
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.