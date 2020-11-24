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Спецслужбы США и Украины собирают данные об инфраструктуре Крыма - Совбез
24 ноября 2020, 16:30 • 62 • Политика
Полуостров подвергся серьезной угрозе со стороны идеологических противников РФ
Американские и украинские спецслужбы постоянно работают над выявлением уязвимых частей в инфраструктуре Крыма. Соответствующее заявление сделал директор ФСБ России, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сегодня, 24 ноября.
Как отметил госслужащий, целью иностранных спецслужб является получение доступа к охраняемым ресурсам для оказания дальнейшего воздействия.
Также секретарь СБ отметил, что ежегодно фиксируется рост активности хакеров в попытках получить доступ к инфоресурсам государственных органов для получения блокировки и информации о базах данных.
В информационной среде возрастает угроза применения современных инфокоммуникационных технологий, которые применяет иностранная разведка. Из-за обострения обстановки в мире интенсивность иностранных спецслужб возросла, отмечает РИА "Новости".
Также Патрушев заявил, что за год в Крыму удалось предотвратить восемь действий террористической характера, включая четыре теракта. Во время летнего сезона на полуострове приняли оперативные меры по недопущению осложнения криминогенности, а также возникновения угроз природного и техногенного характера.
Ранее Патрушев заявлял, что противники РФ заинтересованы в смене государственного строя в стране, применяя методы политического и дипломатического характера, инфоресурсы и провоцируя дестабилизацию на российских рубежах. Саму Россию Запад считает главным источником всех угроз.
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