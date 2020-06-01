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Спецслужбы спрятали Трампа в бункер: Протесты в США нарастают - NYT
01 июня 2020, 13:55 • 187 • Политика
Протесты в США, которые начались на фоне убийства полицейским темнокожего мужчины, продолжают нарастать и уже дошли до Белого дома. Как сообщает New York Times (NYT), спецслужбы приняли решение спрятать Трампа и его семью в бункер.
По данным NYT, в пятницу сотни протестующих собрались за воротами Белого дома, выкрикивая проклятия в адрес президента Трампа и даже бросая кирпичи и бутылки. Нервная обстановка накалялась, после чего агенты Секретной службы приняли решение отправить Трампа и его семью в бункер, который использовался в прошлом во время террористических атак.
Сообщается о том, что неизвестно, какой именно момент побудил агентов к такому решению, однако факт остаётся фактом - есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.
Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.
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