Спецслужбы спрятали Трампа в бункер: Протесты в США нарастают - NYT

По данным NYT, в пятницу сотни протестующих собрались за воротами Белого дома, выкрикивая проклятия в адрес президента Трампа и даже бросая кирпичи и бутылки. Нервная обстановка накалялась, после чего агенты Секретной службы приняли решение отправить Трампа и его семью в бункер, который использовался в прошлом во время террористических атак.

Сообщается о том, что неизвестно, какой именно момент побудил агентов к такому решению, однако факт остаётся фактом - есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.

Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.