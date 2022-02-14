|
Спецслужбы рядом: Европейский эксперт раскрыл, кто работает в Deutsche Welle
14 февраля 2022, 23:25 • 37 • Политика
Президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей раскрыл, кто работает в Deutsche Welle (DW). Оказывается, трудоустроиться туда не так-то просто, ведь спецслужбы рядом.
Deutsche Welle является государственной международной телерадиокомпанией, которая ориентирована преимущественно на зарубежных зрителей. В самой Германии она играет не такую уж большую роль, так как пальму первенства удерживают довольно крупные СМИ.
- произнёс Мурей в разговоре с Царьградом.
В особенности русская редакция DW находится под серьёзным контролем со стороны Федеральной службы разведки Германии и ведомства защиты конституции ФРГ.
"Попасть на работу в такую компанию без сотрудничества с немецкими спецслужбами и лояльности немецкому государству просто нереально. Медиахолдинг впрямую работает и контролируется немецкими спецслужбами. Это наталкивает на мысль, что действия немецкой радиостанции Deutsche Welle носят не просто пропагандистский, а агрессивно-пропагандистский характер провоцирования иностранных государств, и в частности России на, скажем так, в определённой мере ответную реакцию", - объяснил Мурей.
Подпишитесь на нас
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2022, 02:05
|
13 февраля 2022, 08:55
|
08 февраля 2022, 07:35
|
12 февраля 2022, 14:15
|
12 февраля 2022, 12:30
|
12 февраля 2022, 21:50
|
08 февраля 2022, 05:50