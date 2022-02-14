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Спецслужбы рядом: Европейский эксперт раскрыл, кто работает в Deutsche Welle

14 февраля 2022, 23:25  •  37 • Политика
Президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей раскрыл, кто работает в Deutsche Welle (DW). Оказывается, трудоустроиться туда не так-то просто, ведь спецслужбы рядом.
Deutsche Welle является государственной международной телерадиокомпанией, которая ориентирована преимущественно на зарубежных зрителей. В самой Германии она играет не такую уж большую роль, так как пальму первенства удерживают довольно крупные СМИ.
Любопытно, мало кто знает среди российских читателей и людей, которые интересуются политикой в Германии, что попасть в Deutsche Welle журналист не может так просто. Чтобы туда попасть, он проходит контроль и проверку, и проверка эта весьма непростая,
- произнёс Мурей в разговоре с Царьградом.
В особенности русская редакция DW находится под серьёзным контролем со стороны Федеральной службы разведки Германии и ведомства защиты конституции ФРГ.
"Попасть на работу в такую компанию без сотрудничества с немецкими спецслужбами и лояльности немецкому государству просто нереально. Медиахолдинг впрямую работает и контролируется немецкими спецслужбами. Это наталкивает на мысль, что действия немецкой радиостанции Deutsche Welle носят не просто пропагандистский, а агрессивно-пропагандистский характер провоцирования иностранных государств, и в частности России на, скажем так, в определённой мере ответную реакцию", - объяснил Мурей.

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