Спецслужбы не владели информацией: США сняли санкции с подозреваемого в связях с мафией российского юриста

В распоряжении RT оказалась переписка между российским адвокатом Вадимом Лялиным и представителями Минфина США. В 2013 году казначейство включило его в санкционный список по подозрению в связи с международной преступной группировкой «Братский круг», объединяющей криминальных лидеров постсоветского пространства, в том числе самого известного вора в законе Шакро Молодого. В течение четырёх лет юрист доказывал чиновникам свою непричастность к сообществу. В итоге ведомство удалило из списка Лялина и ещё четырёх человек, а также название — «Братский круг». Оставшиеся под санкциями криминальные авторитеты объединены в новую группу — «Воры в законе». Эксперты отмечают, что американские власти, не обладая достаточной информацией, включают в санкционные списки всех без разбора.

О группировке «Братский круг» стало известно в июле 2011 года, когда Барак Обама, занимавший в то время пост президента США, подписал распоряжение №13581 «Блокирование собственности транснациональных криминальных группировок» в рамках Стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью.

В документ были включены четыре преступные организации: мексиканская «Лос-Зетас», японская «Якудза», итальянская «Каморра» и ранее неизвестная российская группировка «Братский круг», которую американцы также называли в документах «Семья одиннадцати», «Двадцатка» и «Московский центр». На момент публикации распоряжения ни Минюст США, ни ФБР не комментировали состав внезапно появившегося криминального сообщества.

Однако американские чиновники поясняли, что в «Братский круг» входят ключевые лица евразийских преступных групп, которых объединяет идеология воров в законе.

В официальном разъяснении к распоряжению были упомянуты всего две фамилии: хакера Сергея Ястремского (Максик) и Семёна Могилевича, который на тот момент входил в список ФБР «Десять наиболее разыскиваемых преступников».

В 2013 году стало известно, что в «Братский круг» включены 12 человек, среди которых известные воры в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), Владимир Вагин (Вагон), Камчибек Кольбаев (Камчи), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), российский певец Григорий Лепс и адвокат Вадим Лялин. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло их в список «Специально назначенные граждане». Для них был закрыт въезд в США, наложен запрет на любые финансовые и торговые транзакции на территории страны, а также были заморожены их счета и ограничено право на распоряжение недвижимостью.

«Новость о том, что я попал в санкционный список, мне сообщили, когда я показывал учебный центр специального назначения братства краповых беретов «Витязь» американским журналистам. Я сказал им: «Вы берёте интервью у человека, подпавшего под санкции вашего правительства по непонятным причинам». Они удивились. Некоторые даже посмеялись», — вспоминает Лялин.

Переписка с Минфином США

Узнав о включении своего имени в санкционный список, адвокат написал в Минфин США письмо, в котором ходатайствовал о пересмотре решения. В ответ ведомство попросило Лялина подтвердить его статус адвоката, предоставить документы о трудовой деятельности, информацию о счетах и активах, имущественном интересе и поездках в США. Данные сведения Минфин запрашивал, обещая рассмотреть ходатайство об исключении юриста из санкционного списка.

«Я собрал более 500 листов документов всего моего жизненного пути и отправил в Минфин США посылкой с описью, — рассказывает Лялин. — Меня уведомили, что посылка получена, но оказалось, что не хватает каких-то копий документов, и меня попросили ещё раз прислать весь пакет. Я вежливо ответил, что это слишком хлопотно — переводить и заверять такое количество бумаг у нотариуса, и предложил им почитать про меня в интернете или прислать представителя, с которым можно было бы провести беседу».

Переписка между представителями казначейства и Лялиным велась в течение четырёх лет. Чиновники пытались выяснить, в каких отношениях адвокат состоял с членами «Братского круга».

Так, в одном из писем представители Минфина писали: «Пожалуйста, опишите все особенности взаимоотношений, которые у Вас возникли с… любые юридические лица, которые были под руководством или контролировались... были филиалом, а также любые сведения о других организациях или лицах, которые внесены в список «Специально указанные граждане» и занесены в чёрный список».

Впрочем, юрист им ничем помочь не мог. По словам Лялина, никакой информации Минфину США он не предоставлял, поскольку ни с кем из членов «Братского круга» на тот момент уже не общался, а все сведения о прежних контактах можно найти в интернете.

«Подобные действия — попытка вербовки»

«Я настаивал, что включение меня в санкционный список — это ошибка, и предлагал эту ошибку исправить», — говорит Лялин.

По словам экспертов, разведки западных стран ведут активную вербовочную работу — как силами своих кадровых сотрудников, так и через посредников. Известен целый ряд случаев, когда иностранные спецслужбы предлагали нашим гражданам, включённым в чёрные списки, вывести их из-под санкций в обмен на сотрудничество и передачу секретной информации.

По мнению ветерана Службы внешней разведки Михаила Богданова, подобные действия со стороны иностранных государств в отношении российских граждан являются шантажом.

«Антикитайский фронт»: как Пентагон расширяет присутствие в Индийском и Тихом океанах «Просто так спецслужбы не готовы ничего давать и идти на уступки. Любое их положительное решение необходимо заслужить, поработав на них. Поэтому можно считать подобные действия попыткой вербовки», — уверен эксперт.

В декабре 2017 года ведомство обновило санкционный список. В официальном документе, опубликованном на сайте Минфина США, сообщалось, что из него были удалены все названия криминальной структуры, которая появилась в санкционных списках ведомства в 2013 году. Так, из списка исчезли: «Братский круг», «Семья одиннадцати», «Двадцатка» и «Московский центр».

Вместо них появилось новое название «Воры в законе», а также новый состав членов преступной организации. В неё вошли ранее включённые в список шесть человек из так называемого «Братского круга», а также до этого не фигурировавшие в перечне российские предприниматели Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон), а также воры в законе Юрий Пичугин (Пичуга) и Владимир Тюрин (Тюрик).

Татуляна и Тохтахунова американские власти заподозрили в оказании юридических услуг и материальной поддержке ворам в законе. Из материалов, опубликованных на сайте Минфина США, следует, что Татулян является акционером и председателем совета директоров ЗАО «СПА-Отель Весна», а также ООО «Новый век Медиа» (находится в стадии ликвидации). Тохтахунов известен как президент «Отечественного футбольного фонда», а также экс-владелец закрытых московских казино «Метрополь», «Европа» и «Азия».

Пичугин и Тюрин, по мнению представителей казначейства, являются коронованными ворами в законе, которые действуют от имени остальных воров.

При этом из санкционного списка исключили Лялина, а также ещё четырёх человек. Однако доказать свою непричастность к «Братскому кругу» удалось только ему. Остальные вышли из-под санкций, так как умерли или отбывали срок в тюрьме. Так, вор в законе Тимур Мирзоев (Свердловский) умер, другой вор в законе Алманбет Анапияев (Алайский) был убит. Нижегородский криминальный авторитет Владимир Вагин (Вагон) в 2016 году был осуждён на 7,5 года и этапирован в колонию строгого режима.

Артур Бадалян, о котором Минфину США было известно лишь то, что он являлся владельцем туристической компании Fasten Tourism LLC, также был исключён из списка вместе с фирмой. Ранее ведомство утверждало, что через эту организацию лидеры «Братского круга» совершали поездки и перевозили деньги.

RT направил запрос в компанию Fasten Tourism LLC, однако там оперативно ответить не смогли.

«Представители Минфина США признали, что «Братского круга» как такового больше нет, — комментирует адвокат. — Они поняли свою ошибку и исправили её».

Выдуманное сообщество

По словам бывшего следователя по особо важным делам Александра Ларионова, в России не существовало криминальной группировки, в которую входили бы все перечисленные в санкционном списке Минфина США лица. У всех «представителей» так называемого «Братского круга» были свои экономические интересы, которые не пересекались и не были ограничены данным объединением.

«Это полностью выдуманное американскими властями сообщество, и в конечном итоге они сами признали, что его не существует, исключив «Братский круг» из санкционного списка, — комментирует Ларионов. — Учитывая, что юристу удалось доказать с помощью документов свою непричастность к этой организации, получается, что американские спецслужбы не обладали достаточной информацией изначально, когда включали его туда».

Более того, по словам Ларионова, участие в организованной преступной группе, как это хотели представить власти США, наказывается уголовно во многих странах (в том числе и в России).

«В связи с этим особенно абсурдно выглядит включение и причисление к подобным спискам лица, обладающего адвокатским статусом, — поясняет эксперт. — Важно отметить, что в самой Америке нередки случаи, когда адвокаты, представляющие интересы местных преступных кланов, действительно входят в сами эти кланы, однако власти официально не придают им такой статус, поскольку это противоречило бы так называемым демократическим принципам».

Несмотря на то что американские власти официально признали, что «Братского круга» не существует, в санкционном списке Минфина США до сих пор числится певец Григорий Лепс. Американское правительство обвинило его в связи с «Братским кругом» в 2013 году. Сам Лепс тогда заявил, что «американцы должны выкопать Фрэнка Синатру и посадить его в тюрьму», так как в США Синатру называли «любимым певцом мафии».

Как сообщили RT в Управлении контртеррористической и финансовой разведки Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не комментирует решения об исключении из санкционного списка граждан, а также не отвечает на вопросы о взаимодействии с ними или их представителями.

«Управление по контролю за иностранными активами имеет установленный процесс для получения запросов от лиц, желающих быть удалёнными из списка специально назначенных граждан и списка заблокированных лиц», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что OFAC может повторно внести в список тех, кто, по их данным, занимается транснациональной организованной преступной деятельностью.