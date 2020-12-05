Спецслужбы Латвии 8 часов допрашивали русскоязычного журналиста

К русскоязычным журналистам в Латвии нагрянули силовики. Один из попавших под контроль органов, Андрей Яковлев, на странице в Facebook рассказал, что же произошло.

По его словам, сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Первый допрос занял восемь часов. Чем так интересовались местные силовики, узнать нельзя: тайна о неразглашении. Однако Яковлев дал намёк, что поводом стало его сотрудничество с российскими СМИ.

Кроме того, силовики пришли с обысками и к его коллегам-журналистам. "Видимо, желание зачистить информационное пространство и добиться единомыслия в Латвии, сильнее стремления считаться правовым государством", - отметил Яковлев.

В МИД России уже отреагировали на нападки в отношении русскоязычных журналистов. В комментарии департамента информации и печати министерства говорится, что случившееся - карательная мера.

По словам дипломатов, эти задержания не оставляют "никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ, подчеркнули в российском ведомстве.

"Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений, - указали в МИД. - Всё это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".