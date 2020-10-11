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Спецслужбы и частники: Генерал ФСБ объяснил, о каком партнёрстве силовиков и речи быть не может

11 октября 2020, 19:55  •  47 • Политика
Генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов объяснил, почему о партнёрстве спецслужб и частных структур и речи быть не может. А с кем силовики сотрудничают.
Слухи о том, что спецслужбы якобы идут по пути государственно-частного партнёрства, прокомментировал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов. Он высказался весьма категорично.
Эксперт чётко обозначил, о каком партнёрстве в этом случае и речи быть не может и почему, а с кем силовики готовы идти на сотрудничество.
"Спецслужбы выполняют исключительно государственные задачи", - пояснил генерал ФСБ.
Исходя из этого утверждения, эксперт делает вывод о том, что "ни о каком государственно-частном партнёрстве речи быть не может".
Но вот на международном уровне силовики, действительно, могут придерживаться партнёрских отношений. Но и тут есть важный нюанс: сотрудничество между спецслужбами разных стран основано лишь на определённых соглашениях.
"Если говорить о сотрудничестве между спецслужбами разных стран, то оно осуществляется только на основе межгосударственных или двусторонних соглашений", - цитирует Михайлова "Лента.ру".

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