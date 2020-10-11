Спецслужбы и частники: Генерал ФСБ объяснил, о каком партнёрстве силовиков и речи быть не может

Слухи о том, что спецслужбы якобы идут по пути государственно-частного партнёрства, прокомментировал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов. Он высказался весьма категорично.

Эксперт чётко обозначил, о каком партнёрстве в этом случае и речи быть не может и почему, а с кем силовики готовы идти на сотрудничество.

"Спецслужбы выполняют исключительно государственные задачи", - пояснил генерал ФСБ.

Исходя из этого утверждения, эксперт делает вывод о том, что "ни о каком государственно-частном партнёрстве речи быть не может".

Но вот на международном уровне силовики, действительно, могут придерживаться партнёрских отношений. Но и тут есть важный нюанс: сотрудничество между спецслужбами разных стран основано лишь на определённых соглашениях.

"Если говорить о сотрудничестве между спецслужбами разных стран, то оно осуществляется только на основе межгосударственных или двусторонних соглашений", - цитирует Михайлова "Лента.ру".