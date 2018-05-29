Спецслужбы и армия защитят арены и болельщиков на ЧМ-2018

Все объекты мундиаля взял под опеку секретный департамент. Закрытое ведомство появилось в России около трех лет назад. Оно стало связующим звеном между нашими силовиками и ФИФА. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из его сотрудников на условиях анонимности.

ФАНАТОВ ПРОВЕРИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРПОЛ

- Сотрудники департамента безопасности оргкомитета ЧМ-2018 контролировали строительство и реконструкцию 12 спортивных арен в 11 городах. Всего под контроль попали около 180 объектов, - рассказывает собеседник. - В новое подразделение собрали серьезных профессионалов.

- На что обращали особое внимание?

- На документацию. Вот из-за чего в 2004 году погибли 28 человек под крышей «Трансвааль-парка»? Одни называли причиной трагедии ошибку в проектировании, другие - использование некачественных стройматериалов турецкими строителями. Чтобы избежать подобных трагедий, привлекли сторонних экспертов. Те дали конкретные заключения - соответствует ли марка бетона планируемой нагрузке, какой нужен металл и какое стекло, какой ширины должны быть входы и выходы на стадион, чтобы не было давки. Внимание уделялось даже креплению новых кресел на старых стадионах. Их теперь оторвать и бросить не получится.

- Правда ли, что материалы на стройплощадки проходили через рентген-сканеры?

- Да. Новые здания оборудованы газоанализаторами, индикаторами радиации, системами электромагнитных и акустических полей.

- Самих строителей как проверяли?

- Тут поработали сотрудники профильных подразделений полиции и Росгвардии. Каждый рабочий проверялся на причастность к терроризму и экстремизму. Важно было исключить возможность минирования.

- А что в отношении фанатов?

- По линии Интерпола просвечен каждый. Около 4 тысяч нарушителей, которые «отличились» на ЧМ-2014 в Бразилии и Евро-2016 во Франции, приехать к нам на ЧМ-2018 не смогут.

ЗВЕЗДЫ ЗАКАЗЫВАЮТ ЛИЧНУЮ ОХРАНУ

Иностранные фанаты чаще общаться будут не с силовиками, а с сотрудниками ЧОПов, стюардами. Их мобилизуют для работы на спортивных объектах. В услугах ЧОПов нуждаются и зарубежные звезды.

- Что, где и как мы охраняем на чемпионате - разглашать не имеем права, - рассказала «КП» представитель крупного охранного предприятия «Легис» Оксана Сычева. - Но нам поступили запросы на организацию личной охраны от зарубежных звезд. Среди них футболист, певцы и обеспеченные болельщики.

«ПОРТИТЬ ПРАЗДНИК - НЕ ПО ПОНЯТИЯМ»

Как уберечься от щипачей в дни чемпионата?

Во-первых, в Московском метрополитене почти шесть тысяч видеокамер изучают лица пассажиров и сверяют их с базами, в которых есть все отсидевшие в колониях воры-карманники.

- В подземке для иностранных гостей появились стикеры, которая подробно рассказывают, как уберечь свой кошелек. Напоминаем, что воры могут попытаться залезть в карман, прикрывая руки газетой, зонтом, на выходе или входе в вагон. В переходе толкнуть, чтобы отвлечь. Свое мастерство карманники отрабатывают в колониях годами. Оперативники стараются следить за всеми новшествами. Но карманные кражи - бич, от которого не избавились даже музеи Лувра, - рассказал «КП» один из сотрудников безопасности на столичном метрополитене.

- У многих воров в законе есть легальный бизнес, он может пострадать, если авторитеты не объяснят братве, что портить гостям России праздник - не по понятиям, - пояснил «КП» источник в правоохранительных структурах.

Силовики работают с авторитетами в регионах, которые могут повлиять на миграцию преступников. Кстати, неофициальные договоренности с влиятельными людьми преступного мира работали даже во время Олимпиады-80.

По всей стране пройдут профилактические мероприятия. В общественном транспорте появится больше оперативников в штатском. Им будут помогать курсанты и кадеты. А участковые уделят внимание ранее осужденным. В рамках антитеррористических мероприятий проверки коснутся грузового транспорта и безопасности на крупных химических мероприятиях. Въезд грузового транспорта в города чемпионата ограничат, работу опасных предприятий прекратят.

В столичной подземке уже началась операция «Нелегальный мигрант». Она продлится до конца июля. При входе на станции появились дополнительные наряды Росгвардии и полиции. Они готовы предотвратить не только хулиганские выходки и пронос в подземку запрещенных предметов, но и задержать вооруженного террориста.

АРМИЯ ОТПАСУЕТ И ОТОБЬЕТ

Для военных издана спецдиректива Генштаба.

Так, акваторию Черного моря в районе Сочи (на стадионе «Фишт», где открывали и закрывали зимние Игры-2014, теперь пройдут 4 футбольных матча), как и четыре года назад, будут охранять боевые корабли, противодиверсионные катера и боевые пловцы (см. схему).

В небе над аренами в дни чемпионата будут дежурить наши самолеты и вертолеты. По округе встанут зенитные ракетные комплексы. Сформированы и мобильные спецгруппы противодействия беспилотникам.

Во время ЧМ-2018 эфир прочешут спецподразделения и группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 миллиардов рублей - столько было заложено на обеспечение безопасности турнира, по данным Виталия Мутко, представленным в 2013 году.

100 000 человек - из всех силовых структур и ЧОПов будет на охране объектов и гостей.

17 000 стюардов - столько человек будут контролировать порядок непосредственно на триубнах и вообще внутри арен.

1. Малый ракетный корабль типа «Штиль»

ТТХ: Водоизмещение - 730 т. Скорость хода: 34 узла. Вооружение: 6 пусковых установок противокорабельных ракет «Малахит» (6 ракет П-120), одна двуствольная зенитная ракетная пусковая установка «Оса-М» (20 ракет). Экипаж - 60 чел.

2. Противодиверсионный катер типа «Грачонок»

2. Противодиверсионный катер типа «Грачонок»

ТТХ: Водоизмещение - 139 т. Скорость хода - 23 узла (полная). Экипаж - 8 человек.

Вооружение: морская тумбовая пулеметная установка калибра 14,5 мм, малогабаритный дистанционно управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс и др.

3. Боевые пловцы ЧФ и Росгвардии

3. Боевые пловцы ЧФ и Росгвардии

Боевые пловцы будут регулярно вести разведку акватории вокруг объекта, обследовать опоры моста и реагировать на сигналы тревоги. А при необходимости - вступать в подводный бой. Соответствующие подразделения уже есть и еще дополнительно формируются в Крыму.

4. Су-27

ТТХ: Вес - 28 тонн, боевая нагрузка (ракеты и бомбы) - 8 тонн.

Скорость - 2500 км/час.

Забирается на высоту 18 500 м.

Летает на дальность 3900 км.

Вооружен 30-мм пушкой. Несет под крыльями 10 управляемых ракет. А еще до 6 блоков неуправляемых ракет. Плюс 38 свободно падающих бомб.

5. Ил-38

5. Ил-38

Одна из его задач - ведение морской разведки. Аппаратура самолета позволяет надежно контролировать как надводную, так и подводную обстановку.

ТТХ: Средства поиска - радиогидрологические буи, средства поражения - 2 противолодочные торпеды или ракеты, глубинные бомбы, морские мины и др.

6. Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

6. Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

ТТХ: Экипаж - 2 человека; максимальная скорость - 300 км/час; дальность полета - 450 км, с дополнительным баком - 1087 км; скороподъемность - 13,6 м/сек. Вооружен: 30-мм пушка 2А42, ПТРК «Штурм-В» или «АтакаВ», 4 зенитных комплекса «Стрелец» с ракетой «ИглаВ». Кроме того, имеются 4 подвески для НУРС.

7. ЗРК С-300 «Фаворит»

Зенитно-ракетный комплекс для поражения различных воздушных целей на высотах от 10 метров до 27 км, летящих со скоростью до 2800 м/сек. Существует более 10 модификаций.

ТТХ: Зона поражения по дальности - 5 - 150 км; боезапас 96 - 288 ЗУР; темп стрельбы - 1 ракета в 3 секунды; время свертывания/развертывания - 5 минут.

8. ЗРПК «Панцирь-С1»

Универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющими скорость до 1000 м/сек., на дистанции от 200 до 20 тысяч метров и на высоте от 5 до 15 000 м.

ТТХ: Вооружение: два спаренных 30-мм зенитных автоматических орудия с дальностью стрельбы 4 километра и 12 управляемых зенитных ракет (дальность поражения - 20 км, высота - 15 км).

9. ЗРК «БУК-М2»

9. ЗРК «БУК-М2»

Значительно модернизированный и переведенный на современную ракетную базу комплекс. Предназначен для поражения самолетов и вертолетов на расстоянии до 50 км, крылатых ракет - на дальности до 26 км. Темп стрельбы - 1 пуск ракеты в 4 секунды.

10. Станция «ЖИТЕЛЬ»

10. станция «ЖИТЕЛЬ»

Автоматизированная станция помех. Ставит радиопомехи мобильным наземным станциям систем спутниковой связи, навигационной аппаратуре. Дальность радиоподавления аппаратуры наземных потребителей - 20 - 25 км. Дальность радиоподавления аппаратуры потребителей, установленной на летательных аппаратах, - не менее 50 км.

11. ЗРК «АРБАЛЕТ»

Новейший зенитный ракетный комплекс малой дальности, способный уничтожать беспилотники. Обладает расширенными возможностями по обнаружению и поражению перспективных средств воздушного нападения, в том числе беспилотников и атакующих элементов высокоточного оружия.

12. Станция постановки помех «СИНИЦА»

12. Станция постановки помех «СИНИЦА»

Предназначена для обнаружения, определения направления, координат и радиоэлектронного подавления средств авиационной радиосвязи противника, систем наведения его тактической авиации. Главная задача станции - нарушение координации между самолетами,блокировка передачи данных с борта самолета-разведчика.

13. Комплекс радиоэлектронной борьбы «СИЛОК»

Данные о его ТТХ держатся в тайне. Известно лишь, что он предназначен для радиопротиводействия бортовой аппаратуре и способен заглушать не только сигналы, издающиеся радиолокационными станциями супостата, но и манипулировать радиоканалами управления в беспилотных летательных аппаратах.

14. Комплекс «ОРЕЛ»

Новейший комплекс аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности. Его «паспортные данные» тоже засекречены. Лишь по ряду косвенных признаков специалисты судят, что эта система способна «снимать с неба и присаживать» беспилотники противника.

15. Комплекс «СВЕТ-КУ»

15. Комплекс «СВЕТ-КУ»

Комплекс предназначен для отслеживания различных источников радиосигналов. Может автоматически обнаруживать каналы управления и определять параметры сетей радиосвязи. Способен провести регистрацию обнаруженных абонентских терминалов и начать их блокирование.

16. ПЗРК «Игла»

16. ПЗРК «Игла»

«Игла» - ветеран нашей армии. Этот комплекс способен поражать воздушные цели на дальности 5 км и по высоте до 3 км.

ТТХ: Типы поражаемых целей - самолеты, вертолеты, БПЛА. Скорость поражаемых целей - встречных 400 м/сек., догонных 320 м/сек. Масса боевой части - 2,5 кг.