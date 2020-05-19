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Спецслужбы должны собрать информацию о COVID-19 - Коротченко

19 мая 2020, 08:55  •  25 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал обращение Всемирного Русского Народного Собора в Генпрокуратуру России, в Следственный комитет с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир. Коротченко согласился с мнением о том, что российские спецслужбы должны собрать информацию о COVID-19 .
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир.
Болезнь уже унесла тысячи жизней как в России, так и за рубежом. И именно наши специалисты могут провести независимую проверку и, если необходимо, глубокое расследование причин и следствий.
В своём заявлении представители ВРНС указывают на факты, требующие проверки. В том числе они касаются работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансируемой сегодня в первую очередь США и частным фондом Билла и Мелинды Гейтс. Многое указывает на личный интерес руководства фонда в работе ВОЗ. И интерес этот - коммерческий.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что расследование этих фактов должны провести не правоохранительные органы, а спецслужбы.
"Это вопрос не правоохранительных структур, это вопрос спецслужб. Заниматься этим должны Служба внешней разведки, соответственно, Федеральная служба безопасности и другие наши органы, которые так или иначе анализируют, собирают информацию любыми доступными способами. Поэтому в любом случае это задача спецслужб. А учитывая ситуацию, в которой мы находимся с эпидемией коронавируса, я думаю, что данный призыв Всемирного Русского Народного Собора – он вполне уместен и актуален", - подчеркнул Коротченко.

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