Спецпрокурор США Роберт Мюллер пытается спрятать от мира правду о "вмешательстве" России в американские выборы. Он выступил категорически против обнародования собранных его командой доказательств, ссылаясь на то, что информация может дискредитировать расследование и представляет опасность для Америки.

Специальный прокурор Роберт Мюллер просит суд оставить засекреченными более тысячи документов, собранных его командой в качестве доказательства якобы имевшего место "российского вмешательства" в американские выборы.

На том, что мир должен узнать правду о расследовании Мюллера, настаивают в юридической компании Concord Management and Consulting LLC, которая представляет интересы Евгения Пригожина. Юристы настаивают на праве своего подзащитного ознакомиться с доказательствами его "вины".

Мюллер в возражениях на это ходатайство указывает, что ранее юристам были предоставлены некоторые "нечувствительные документы", и они "утекли" в сеть после хакерского взлома. Он убеждает суд скрыть собранные материалы, ссылаясь на то, что их обнародование может представлять опасность для Америки и дискредитировать расследование.

Мюллер также ссылается на то, что Пригожин не приехал в США ознакомиться с обвинениями из-за угрозы ареста, сообщает Bloomberg.