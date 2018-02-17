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Спецпрокурор США прояснил, в чем конкретно обвиняют 13 граждан России

17 февраля 2018, 04:09  •  170 • Политика
Роберт Мюллер утверждает, будто бы граждане России устраивали в США протесты под видом американцев.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан России в том, что они якобы выдавали себя за американские организации и занимались организацией акций протеста на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном обвинительном заключении.
В документе утверждается, будто бы обвиняемые выдавали себя за американцев, а затем вступали в контакт с группами, которые на тот момент поддерживали кандидата в президенты США Дональда Трампа в "неофициальном порядке". Якобы именно эти группы потом стояли за акциями протестами "Флорида за Трампа". Также "чертову дюжину" обвиняют в создании "фальшивых" интернет-публикаций и покупке рекламных объявлений для управления общественным мнением.
Напомним, что ранее в Конгрессе США уже поднимался данный вопрос. И тогда представители Facebook были вынуждены признать, что вся предположительно купленная русскими реклама в соцсети не касалась какого-то конкретного кандидата в президенты, а поднимала различные социальные темы вроде борьбы с расизмом и тому подобного. Количество и сумма закупок также были относительно небольшими. Таким образом, в США опять вернулись к тому, с чего начали, - рекламу против расизма обвинили в поддержке Дональда Трампа.

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