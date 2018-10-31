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Спецпрокурор США по российскому делу просит ФБР спасти его от заговора с домогательствами

31 октября 2018, 00:09  •  13 • Политика
Спецпрокурор по российскому делу сообщил ФБР о заговоре против себя.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий «российское дело», сообщил ФБР, что его пытаются дискредитировать и подставить. Подробности истории сообщает американский журнал The Atlantic.
Представители спецпрокурора утверждают, что неизвестные лица предлагают женщинам деньги, чтобы те публично обвинили Мюллера в преступлениях сексуального характера и неподобающем отношении к представительницам противоположного пола. При этом информация о «подкупе» женщин якобы поступила спецпрокурору от журналистов.
«На прошлой неделе мы узнали об утверждениях о том, что женщинам предлагали деньги, чтобы они выступали с фальшивыми утверждениями о спецпрокуроре», - цитирует издание официального представителя Мюллера.
Отмечается, что о попытке подкупа немедленно известили ФБР. Достоверность информации журналистов пока находится под вопросом.

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