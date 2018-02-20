Спецпрокурор США обвинил юриста во лжи по делу о "российском вмешательстве"

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Мюллер заявил, что Ван Дер Зуаан представил ФБР ложные сведения о его работе с украинским Минюстом в 2012 году.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование дела о "российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года", предъявил обвинения американскому юристу Алексу Ван Дер Зуаану. Об этом во вторник сообщило издание "Вашингтон экзаминер".

Спецпрокурор обвинил юриста в даче ложных показаний следователям ФБР. По его сведениям, Ван Дер Зуаан предоставил им ложные сведения о своей работе в период сотрудничества его фирмы с украинским Министерством юстиции.

По данным Мюллера, это произошло в 2012 году. Предметом сотрудничества была подготовка некоего доклада, касавшегося Юлии Тимошенко, содержание которого не раскрывается.