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Спецпрокурор Мюллер вышел на финишную прямую – CNN
09 ноября 2018, 05:09 • 72 • В мире
Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2016-м году, начала готовить итоговый отчет.
Как и предполагалось, команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешивалась ли Россия или нет в выборы в США в 2016-м году, начала готовить итоговый отчет сразу после состоявшихся промежуточных выборов.
О начале последнего этапа работы Мюллера сообщила телекомпания CNN. Известно, что Мюллер пока не получил ответы президента США Дональда Трампа – их готовит в настоящий момент его команда. Также неизвестно согласиться ли Трамп ответить на вопросы лично.
Промежуточные выборы дали Трампу уверенность – в Сенате позиции республиканцев еще более укрепились. Считается, что именно это позволило Трампу отправить в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса. Теперь решение о том будут ли преданы материалы расследования огласке будет принимать министр юстиции США, обязанности которого сейчас исполняет Мэттью Уитакер. Так что, возможно, о результатах работы Мюллера не будет известно еще очень долгие годы.
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