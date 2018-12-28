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Спецпрокурор Мюллер получил подтверждение визита экс-адвоката Трампа в Прагу - источники
28 декабря 2018, 09:09 • 49 • В мире
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий так называемое "российское дело", получил информацию о пребывании экс-адвоката Дональда Трампа Майка Коэна в Праге в период президентских выборов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники
Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил разведывательную информацию, которая была ему нужна в расследовании так называемого "русского дела". Данные подтверждают компрометирующее досье на Дональда Трампа, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и фирмой Fusion GPS. Оплачивала расследование Демократическая партия.
В материалах, которые были опубликованы порталом BuzzFeed, утверждалось, что Майкл Коэн, еще будучи адвокатом Трампа, якобы встречался в августе 2016 года с представителями Кремля. Встреча проходила на "нейтральной территории" - в Праге. Сам Коэн утверждал, что в Чехии никогда не был.
По сведениям, полученным изданием McClatchy, Мюллер получил данные о местонахождении мобильного телефона Коэна, который был зафиксирован в конце августа 2016 года одной из вышек в районе Праги. Также утверждается, что некое разведведомство восточноевропейской страны якобы смогло записать разговор двух граждан России, обсуждавших между собой визит Коэна в столицу Чехии. Оба этих материала и получил Мюллер.
Стоит отметить, что в какой-то момент многомесячное расследование Робертом Мюллером "русского дела" зашло в тупик, и признание, сделанное Майклом Коэном о том, что он врал следствию о сроках окончания бизнес-контактов Трампа с некими российскими контрагентами, стало для спецпрокурора настоящим подарком.
Выяснилось, что Трамп и его команда общались с ними уже тогда, когда он стал наиболее предпочтительной персоной для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Напомним, в первых числах декабря выяснилось также, что в деле замешан родившийся в России американский агент ФБР и ЦРУ, который был советником в Trump Organization и пытался навязать Трампу проект строительства пентхауса для Путина в Москве. Таким образом, Мюллер получил новые оперативные данные и намерен разыграть очередную комбинацию против президента США и России.
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