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Спецпредставитель Путина дал прогноз по ситуации в Афганистане
14 июля 2021, 11:50 • 99 • Политика
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что военные действия в стране продлятся ещё около двух недель.
По словам Кабулова, террористические движения в Афганистане в состоянии взять под свой контроль ещё несколько провинций страны. При этом спецпредставитель заявил, что столица страны - Кабул может устоять.
Отметим, эскалация конфликта в Афганистане началась на фоне вывода из страны американских войск. По данным на 13 июля, США вывели уже 95% своего военного контингента.
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