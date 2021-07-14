Спецпредставитель Путина дал прогноз по ситуации в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что военные действия в стране продлятся ещё около двух недель.

По словам Кабулова, террористические движения в Афганистане в состоянии взять под свой контроль ещё несколько провинций страны. При этом спецпредставитель заявил, что столица страны - Кабул может устоять.

Отметим, эскалация конфликта в Афганистане началась на фоне вывода из страны американских войск. По данным на 13 июля, США вывели уже 95% своего военного контингента.