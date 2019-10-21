Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

СКОЛКОВО, 21 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. В частности, он задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, привел пример Песков, отвечая на вопрос о том, как он относится к запрету мессенджера.

"Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - сказал спецпредставитель президента, выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" в понедельник.

Более 150 университетов, которые упомянул Песков, - участники соглашения с Университетом Национальной технологической инициативы "20.35", предполагающего реализацию единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках вузов. Первые сто вузов подписали документ в июне на закрытии образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех). Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартовал в сентябре. Университет "20.35" в рамках соглашения выступает поставщиком курсов и цифрового контента для университетов.

Комментируя ТАСС ситуацию с блокировкой IP-адресов, используемых мессенджером, спецпредставитель президента РФ сказал, что это стало стимулом для развития технологических решений и стартапов в данной сфере.

"У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram. В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть", - пояснил Песков.

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Тема мероприятия - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа включает более 150 деловых сессий с участием экспертов из почти ста стран. Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.