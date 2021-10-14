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Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум

14 октября 2021, 06:55  •  44 • Политика
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт в ультимативной форме потребовал от России убрать ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД.
Напомним, именно США пошли на разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), голословно обвинив нашу страну в том, что якобы именно Россия нарушает его. Америка в одностороннем порядке вышла из договора.
Москва отвергла все обвинения, а позже президент России Владимир Путин предложил свой вариант по урегулированию ситуации, в том числе и с нарастанием напряжённости в Европе. Президент тогда подчеркнул, что Россия готова по доброй воле не развертывать на европейской части нашей страны ракеты 9М729. Однако, при этом и НАТО должно пойти навстречу Москве, сделав ответные шаги.
Путин предложил ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в странах Европы. Однако на саммите Североатлантического альянса его участники посчитали инициативу президента России неприемлемой.
В США вновь вернулись к теме ДРСМД. В частности, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт поставил России ультиматум по её ракетам. Чиновник в том числе в очередной раз голословно обвинил Россию в якобы нарушении ДРСМД
"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты, - высказался спецпредставитель.- Решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты".

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