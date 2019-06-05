Спецпредставитель Президента РФ посетил Тирасполь

В ПМР обсуждали с Козаком урегулирование приднестровского конфликта, помощь РФ Приднестровью и вопрос российского гражданства

4 июня в Приднестровскую Молдавскую Республику прибыла российская делегация во главе с заместителем председателя Правительства РФ, Специальным представителем Президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой Дмитрием Козаком, которого сопровождали заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов и другие должностные лиц, а также директор Представительства ПАО «Газпром» в РМ Геннадий Абашкин и гендиректор ООО «Интер РАО-Экспорт» Максим Сергеев.

Президент ПМР Вадим Красносельский встречал делегацию в Бендерах, где гости посетили военно-исторический мемориальный комплекс. Рабочая часть встречи проходила в Тирасполе в Доме официальных приёмов.

После переговоров Вадим Красносельский и Дмитрий Козак подвели итоги рабочей встречи, отметив, что главными темами обсуждения были урегулирование приднестровского конфликта, предоставление российского гражданства и помощь Российской Федерации Приднестровью.

«В ходе встречи мы договорились по актуальным вопросам функционирования экономики, социальной сферы, о методической, организационной, материальной помощи, которую может оказать Российская Федерация для того, чтобы жители Приднестровья чувствовали себя комфортно, насколько это возможно в существующих условиях», – отметил Дмитрий Козак. Он напомнил, что Россия принимает активное участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Приднестровье. Однако, подчеркнул вице-премьер РФ, в силу географического расположения Приднестровской Республики, некоторые вопросы можно решить только в рамках переговоров с Молдовой.

«За последние годы часть этих социально-бытовых вопросов, вопросов экономической деятельности были решены, и мы дальше будем активно участвовать в этом процессе – до тех пор, пока он не будет урегулирован окончательно», – заявил Козак.

Что касается вопроса предоставления российского гражданства жителям Приднестровья, то Дмитрий Козак не видит в этом особой проблемы. Он отметил, что вопрос этот носит юридический, а не политический характер, поэтому пообещал «рассмотреть его совместно с МИДом и найти соответствующее решение».

«Мы готовы оказывать поддержку при наличии запросов с вашей стороны. Здесь проживает значительное число российских граждан, которых мы обязаны поддерживать в политическом и экономическом плане – это наша святая обязанность, ответственность перед нашими гражданами, и в этом смысле нам нужно ещё более тесное взаимодействие с органами власти Приднестровья. Предлагаю сосредоточиться на принципиальных вопросах нашего взаимодействия с тем, чтобы мы могли компактно проговорить и принять решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны им воспользоваться», – подчеркнул вице-премьер.

Лидер Приднестровья в своём выступлении особо подчеркнул важность для Республики сохранение российского военного присутствия на её территории, а также взаимодействие с Россией по всем вопросам.

«Это очень важное для нас направление – сохранение российского военного присутствия. Я, как президент, и народ Приднестровья, мы не отделяем миротворцев от группы войск Российской Федерации, которая расквартирована в Приднестровье. Это первое. Второе – политико-дипломатическое взаимодействие. Российская Федерация является важным партнёром, посредником и гарантом наших отношений с Молдовой. И тот прогресс, который мы наблюдаем в переговорном процессе, происходит благодаря, в том числе, и российской стороне. Кроме этого, между Приднестровьем и Российской Федерацией есть экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Весь этот блок вошёл в повестку дня сегодняшней встречи и был рассмотрен», – цитирует речь Красносельского официальный сайт президента ПМР.

Лидер Республики отметил, что все вопросы успешно обсудили с российской делегацией и у него есть понимание «движения вперёд».