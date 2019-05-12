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Спецпредставитель ОБСЕ заставил Кишинёв возобновить переговоры с Тирасполем

12 мая 2019, 04:24  •  63 • Украина
Фраттини: «Переговорный процесс не должен быть заложником политической ситуации в Молдове"
10 – 11 мая специальный представитель ОБСЕ Франко Фраттини посетил с рабочим визитом Кишинёв и Тирасполь «для урегулирования приднестровского вопроса в рамках параметров, которые были утверждены 57 государствами-участниками на Совете министров иностранных дел государств ОБСЕ в Милане, в декабре 2018 года», сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ в Молдове. Во время своего визита Фраттини встретился с официальными лицами по обе стороны Днестра.
«Нам не нужно встречаться просто ради встреч. Необходимо достичь результатов, которые будут полезны всему населению. Мы поддержим участников переговоров и в Кишинёве, и в Тирасполе. Выдвигаются разные предложения, однако они должны быть в интересах всех жителей страны», – сказал Фраттини, выступая на брифинге в Кишинёве 11 мая.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник сообщила журналистам после встречи с представителем ОБСЕ, что теперь «Кишинёв ожидает подвижек в переговорном процессе».
Впрочем, звучит это достаточно странно, если учесть, что переговорный процесс остановился в связи с политическим кризисом в Молдове, при том, что Тирасполь давно настаивает на продолжении переговоров.
«В беседе с господином Фраттини было отмечено, что нельзя допускать односторонних действий, которые могли бы навредить людям и переговорному процессу. Был достигнут прогресс по многим направлениям, и мы ожидаем после этой встречи скорейшего решения проблем, которые мы обсуждали», – отчиталась Лесник, отметив, что Фраттини «оценил ряд последних достижений Тирасполя и Кишинёва», например, апостилизацию приднестровских дипломов и выдачу приднестровским водителям нейтральных номерных знаков. Хотя эти, так сказать, достижения произошли ещё в прошлом году и пора бы уж говорить о новых…
Также 11 мая спецпредставитель ОБСЕ встретился в Бендерах с главой Приднестровской Молдавской Республикой Вадимом Красносельским. После встречи с президентом ПМР состоялся брифинг для прессы, на котором Фраттини заявил, что «ОБСЕ выступает за активизацию переговоров по молдо-приднестровскому урегулированию на всех уровнях».
«Несмотря на все политические проблемы в Молдове, мы не можем допустить, чтобы был приостановлен диалог и заморожены встречи на техническом и экспертном уровне. Они должны продолжаться», – сказал Франко Фраттини.
Вадим Красносельский обвинил в остановке переговорного процесса Молдову, в которой до сих пор отсутствует правительство.
«За последние пять месяцев активность переговорного процесса заметно снизилась, приблизившись к нулевому уровню: сокращено до минимума количество заседаний рабочих групп и встреч политических представителей. Моё мнение таково: переговорный процесс не должен быть заложником политической ситуации в Молдове. Какие бы политические процессы там ни происходили, переговорный процесс на уровне экспертов, взаимодействие технических специалистов должны продолжаться», – заявил лидер Приднестровья и выразил надежду, что в Кишинёве, наконец-то возобладает здравый смысл, появится правительство и возобновится переговорный процесс.
Напомним, в переговорах по урегулированию Приднестровского конфликта в формате «5+2» участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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