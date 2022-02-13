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Спецоперацию США против России по пунктам раскрыл "Слуга народа"

13 февраля 2022, 18:50  •  218 • Политика
"Слуга народа" Егор Чернов - украинский депутат Верховной рады, по пунктам раскрыл спецоперацию США против России, отменив русское вторжение. Говорит, всё выдумки...
Президентская партия "Слуга народа", которая и привела к власти украинского лидера Владимира Зеленского, в официальном телеграм-канале сообщает, что вторжение России на Украину - это всего лишь информационная спецоперация США...
Заявление сделано от имени депутата Верховной рады Егора Чернова. Он полагает, что спецоперация США - "одна из крупнейших в истории против России". И здесь с Черновым согласились бы русские дипломаты, которые накануне представили подробнейший отчёт о фейках и вбросах, касающихся якобы наступления России.
Зачем же нужна выдумка о наступлении России? Чернов видит только благие цели. Он пишет, что Вашингтон своими вбросами просто мобилизует страны НАТО, а также восстанавливает единство альянса. Кроме того, для России создаётся "стойкий токсичный" образ на мировой арене.
Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс - один путь,
- говорит Чернов.
США, как считает политик, устраивает и реальное вторжение России на Украину. Не менее выигрышный другой вариант - заставить Россию отойти в сторону, добавляет Чернов. С одной стороны, заявление депутата от имени "Слуги народа" выглядит нарочито скандально. США в данном спиче выступают хитрыми авторами спецоперации. С другой стороны, политик прямо заявляет: никакого наступления не было и нет, а всё, что мы видим, - это масштабная информационная атака, спланированная против России.
Будет ли наказан этот "слуга народа" за откровенность? Вряд ли. Потому что Украине уже самой не нравятся выдумки США, ведь на деле наказывают именно Киев - принудительным образом уже закрыто небо над Украиной, таким образом, украинские самолёты не могут лететь в Киев, поскольку пользуются не своими, а иностранными самолётами. Об этой удивительной ситуации Царьград рассказывал ранее.

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