Спецоперация в Смоленске и Пскове завершилась задержанием солдата-шпиона

По данным ЦОС ФСБ, в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии. Оказалось, что мужчины собирали в России и передавали эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения.

На данный момент заведено уголовное дело по статье "государственная измена". Оба задержанных находятся под стражей.