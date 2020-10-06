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Спецоперация в Смоленске и Пскове завершилась задержанием солдата-шпиона
06 октября 2020, 14:20 • 245 • Политика
Спецоперация российских спецслужб в Смоленске и Пскове завершилась задержанием солдата-шпиона. Силовики отмечают, что военнослужащий без зазрения совести сливал важную информацию Эстонии.
По данным ЦОС ФСБ, в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии. Оказалось, что мужчины собирали в России и передавали эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения.
На данный момент заведено уголовное дело по статье "государственная измена". Оба задержанных находятся под стражей.
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