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Спецоперация в Осло. Личность преступника с "поварским" ножом раскрыли по прошлому делу

09 ноября 2021, 23:30  •  66 • В мире
В Норвегии сообщили, что напавший на сотрудников полиции с ножом оказался уроженцем Чечни.
В Осло в результате спецоперации был смертельно ранен мужчина, атаковавший полицию с ножом. По информации местных СМИ, инцидент произошел в районе стадиона "Бислетт". Нападавший, раздетый по пояс, ранил ножом одного из сотрудников полиции и попытался попасть внутрь полицейского авто.
Дебошир был ранен и вскоре умер в больнице.
Как оказалось, напавший был уроженцем Чечни, и уже попадал в криминальные сводки в Осло. В частности, выяснили журналисты, два года назад он совершил аналогичное нападение на жителя Осло.
Причём стиль нападения был такой же, как два года назад: преступник вышел по пояс голый, босиком и с большим ножом, который в медиа назвали "поварским", передает Eadaily.
Потерпевший выжил, а преступник был приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Однако почему мужчина оказался на свободе сейчас, неизвестно.
Журналисты связались с мужчиной, который пострадал от рук нападавшего в 2019-м. Он рассказал, что удивлён столь раннему выходу преступника на свободу.
"В 2020 году я спрашивал суд и полицию, когда он собирается выйти на свободу, и они ответили, что пробудет там [в колонии] много лет", — заявил норвежец.

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