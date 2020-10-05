Спецоперация в Армении: Спецслужба объявила о задержании группы "иностранных шпионов"

В Армении задержали группу "иностранных шпионов", которые собирали данные о передвижении военных и техники, а также вербовали граждан республики. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

Отмечается, что задержание подозреваемых в шпионаже иностранцев прошло ещё в пятницу, 2 октября. Добавляется, что в стране проходит масштабная операция по выявлению всех причастных к шпионской деятельности.

Получены фактические данные о сборе иностранными гражданами сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении, - говорится в сообщении СНБ.

Сколько всего человек было задержано, а также гражданами каких именно стран они являются, не уточняется.