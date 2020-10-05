Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
Главная / Политика

Спецоперация в Армении: Спецслужба объявила о задержании группы "иностранных шпионов"

05 октября 2020, 11:45  •  204 • Политика
Армения заявила о задержании иностранцев по подозрению в шпионаже. "Получены фактические данные о сборе иностранными гражданами сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении", - гласит сообщение СНБ.
В Армении задержали группу "иностранных шпионов", которые собирали данные о передвижении военных и техники, а также вербовали граждан республики. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.
Отмечается, что задержание подозреваемых в шпионаже иностранцев прошло ещё в пятницу, 2 октября. Добавляется, что в стране проходит масштабная операция по выявлению всех причастных к шпионской деятельности.
Получены фактические данные о сборе иностранными гражданами сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении, - говорится в сообщении СНБ.
Сколько всего человек было задержано, а также гражданами каких именно стран они являются, не уточняется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
05 октября 2020, 00:45
Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня
05 октября 2020, 09:00
Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии
05 октября 2020, 09:55
Русского сняли с самолёта за "Крым-наш", но "независимые эксперты" всё равно не верят в русофобию
05 октября 2020, 00:45
Путина назвали самым популярным политиком в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
29 сентября 2020, 19:10
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.