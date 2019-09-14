Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Молдавские ведомости»: «Требования Попеску вывести российские войска из ПМР – ч...
«Чистый и прозрачный бизнес»: почему западные санкции не повлияли на экспорт рос...
«Политический шаг»: постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к ...
Волкер выразил надежду на встречу с Сурковым
Главная / Война

Спецоперация США: сын Усамы бен Ладена убит

14 сентября 2019, 20:39  •  50 • Война
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что спецслужбы США уничтожили сына основателя террористической организации, запрещенной в России, «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Хамзу бен Ладена.
«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — заявил президент Соединенных Штатов.
Трамп отметил, что смерть Хамзы бен Ладена, во-первых, лишит боевиков «важных лидерских качеств и символической связи с его отцом». Во-вторых, «подорвет важные оперативные действия группировки», так как сын основателя террористической организации, по словам американского главы, «отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками».
При этом ничего не сообщается о деталях этой спецоперации. Информация о возможной гибели сына бен Ладена появились в СМИ еще этим летом. Однако тогда Вашингтон отказался давать официальное подтверждение или опровержение этой информации.
«Мы знакомы с сообщениями об этом. Мы не комментируем эту тему, так как речь идет о вопросе, связанном с разведкой», — сказал в начале августа координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.
Несколькими месяцами ранее американские власти объявляли награду до $1 млн за любую информацию о нахождении Хамзы бен Ладена. Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф заявил, что сын основателя «Аль-Каиды» может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.
Вместе с тем против Хамзы бен Ладена действовали американские санкции. По данным Госдепартамента Соединенных Штатов, он состоял в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года, неоднократно призывая к атакам в разных странах.
Отец Хамзы Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году американским спецназом в ходе спецоперации, проведенной в Пакистане. Усама бен Ладен является организатором крупнейшего в американской истории теракта — взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. После этого события ФБР включила бен Ладена в список «самых опасных террористов» мира.
11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на Всемирный торговый центр, остальные — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.
Первые три самолета достигли своих целей, четвертый рухнул в поле в штате Пенсильвания.
Жертвами терактов стали 2977 человек, среди них 343 пожарных и 60 полицейских.
Погибшими оказались не только американские граждане, но и жители еще 92 государств. Из-за падения башен нью-йоркского торгового центра пострадали 2753 человека, в Пентагоне жертвами стали 184 человека, еще 40 разбились во время крушения самолета. Среди погибших также числятся 19 террористов.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке состоял из семи зданий, главные из них — две 110-этажные башни. В каждом здании находились офисные помещения, в которых работали порядка 35 тыс. человек.
Первой пострадала Северная башня-близнец. В нее самолет врезался в 8.46 по местному времени. Он попал между 93 и 99 этажами. При этом на борту пассажирского самолета, следовавшего из Бостона в Лос-Анджелес, находились 92 человека, в том числе пять террористов.
Спустя 17 минут пострадала и Южная башня. Самолет, также следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, срезался в нее на высоте 77-85 этажей. На борту «боинга» находились 56 пассажиров, в частности, пять террористов, и девять членов экипажа.
Спустя еще 24 минуты воздушное судно американской компании, который летело из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезалось в здание Пентагона, которое располагается недалеко от Вашингтона. На борту этого самолета, который захватили также пять террористов, находились 58 пассажиров и шесть членов экипажа.
В 10.03 самолет, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, рухнул в Пенсильвании. В воздушном судне были 44 человека.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
11 сентября 2019, 14:39
«Большая игра»: Британия затевает новый конфликт с Россией
12 сентября 2019, 00:24
Болтоны приходят и уходят, а Трамп остаётся
14 сентября 2019, 14:09
«Молдавские ведомости»: «Требования Попеску вывести российские войска из ПМР – чистой воды популизм»
13 сентября 2019, 18:39
После победы. Некоторые итоги Второй мировой войны
14 сентября 2019, 20:39
Спецоперация США: сын Усамы бен Ладена убит
11 сентября 2019, 14:39
В Минск приехал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2019, 16:54
«Отсутствие события преступления»: в Омске с матери, жаловавшейся на травлю сына в школе, сняли подозрения в экстремизме
10 сентября 2019, 02:54
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо рассказал о "сложных годах", которые ждут каждого из нас
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты?
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.