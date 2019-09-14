Спецоперация США: сын Усамы бен Ладена убит

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что спецслужбы США уничтожили сына основателя террористической организации, запрещенной в России, «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Хамзу бен Ладена.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — заявил президент Соединенных Штатов.

Трамп отметил, что смерть Хамзы бен Ладена, во-первых, лишит боевиков «важных лидерских качеств и символической связи с его отцом». Во-вторых, «подорвет важные оперативные действия группировки», так как сын основателя террористической организации, по словам американского главы, «отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками».

При этом ничего не сообщается о деталях этой спецоперации. Информация о возможной гибели сына бен Ладена появились в СМИ еще этим летом. Однако тогда Вашингтон отказался давать официальное подтверждение или опровержение этой информации.

«Мы знакомы с сообщениями об этом. Мы не комментируем эту тему, так как речь идет о вопросе, связанном с разведкой», — сказал в начале августа координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

Несколькими месяцами ранее американские власти объявляли награду до $1 млн за любую информацию о нахождении Хамзы бен Ладена. Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф заявил, что сын основателя «Аль-Каиды» может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Вместе с тем против Хамзы бен Ладена действовали американские санкции. По данным Госдепартамента Соединенных Штатов, он состоял в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года, неоднократно призывая к атакам в разных странах.

Отец Хамзы Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году американским спецназом в ходе спецоперации, проведенной в Пакистане. Усама бен Ладен является организатором крупнейшего в американской истории теракта — взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. После этого события ФБР включила бен Ладена в список «самых опасных террористов» мира.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на Всемирный торговый центр, остальные — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Первые три самолета достигли своих целей, четвертый рухнул в поле в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов стали 2977 человек, среди них 343 пожарных и 60 полицейских.

Погибшими оказались не только американские граждане, но и жители еще 92 государств. Из-за падения башен нью-йоркского торгового центра пострадали 2753 человека, в Пентагоне жертвами стали 184 человека, еще 40 разбились во время крушения самолета. Среди погибших также числятся 19 террористов.

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке состоял из семи зданий, главные из них — две 110-этажные башни. В каждом здании находились офисные помещения, в которых работали порядка 35 тыс. человек.

Первой пострадала Северная башня-близнец. В нее самолет врезался в 8.46 по местному времени. Он попал между 93 и 99 этажами. При этом на борту пассажирского самолета, следовавшего из Бостона в Лос-Анджелес, находились 92 человека, в том числе пять террористов.

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Спустя 17 минут пострадала и Южная башня. Самолет, также следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, срезался в нее на высоте 77-85 этажей. На борту «боинга» находились 56 пассажиров, в частности, пять террористов, и девять членов экипажа.

Спустя еще 24 минуты воздушное судно американской компании, который летело из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезалось в здание Пентагона, которое располагается недалеко от Вашингтона. На борту этого самолета, который захватили также пять террористов, находились 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В 10.03 самолет, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, рухнул в Пенсильвании. В воздушном судне были 44 человека.