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Спецоперация "убрать Россию": Лондон вспомнил Скрипалей после отказа Германии - Сосновский
21 сентября 2021, 18:00 • 190 • В мире
Журналист Александр Сосновский объяснил, почему Великобритания вновь решила обрушиться с обвинениями на Москву по делу Скрипалей.
В Великобритании заявили о третьем подозреваемом по делу об отравлении Скрипалей. Как говорится в сообщении британской полиции, к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года причастен некто Денис Сергеев, который орудовал, как полагают в Лондоне, под именем Сергей Федотов.
Журналист Александр Сосновский в своём телеграм-канале иронично отреагировал на изыскания британцев.
"Дам небольшую наводку, прежде чем опубликую новое расследование про второго кота Скрипалей. Почему британцы так долго ждали, прежде чем заявили у якобы третьем подозреваемым? Ответ прост. Заготовка насчёт третьего и, открою секрет, четвёртого у них была давно, и они держали её на всякий случай", - отметил он.
По его словам, в королевстве решили выдать историю про нового подозреваемого, потому что задумка с берлинским пациентом провалилась.
"Всякий случай наступил в тот момент, когда стало понятно, что операция "пациент" провалилась. Германия не стала играть по их нотам, а приготовила свою партию, которая никак Лондону не подходила. Ещё чуть-чуть, и операция "пациент" была бы полностью похоронена. Необходимо было срочное вливание плазмы. Маркеры! По этим вопросам британцы доки. В общем, совместно с Владимиром Соловьёвым рождённая формула операции МИ6 звучит так: "Будь готов - всегда готов, как Боширов и Петров!", - написал Сосновский.
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