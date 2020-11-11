Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Политика

Спецоперация "Разоблачить Джо": Свидетельнице подтасовки выборов пришлось скрыть лицо и голос

11 ноября 2020, 20:30  •  173 • Политика
Канал Fox News показал признание сотрудницы избирательного участка в США, которая видела, как сторонники Джо Байдена заполняют бюллетени на парковке избирательного участка. Из-за опасений за жизнь свидетельницы ей скрыли лицо и голос.
Одна из сотрудниц избирательного участка в США рассказала, как "рисовали" победу Джо Байдена. Сенсационное признание женщины показал в эфире американский телеканал Fox News.
В целях безопасности свидетельницы канал не только скрыл её внешний вид, но и искусственно изменил голос. Только после этого женщина согласилась рассказать свою историю.
По её словам, она работала на одном из избирательных участков. Во время перерыва она вышла размять ноги на парковке. Там она заметила фургон с символикой Байдена. Возле него стояли четыре человека. Двое из них доставали из фургона конверты, а ещё двое вскрывали и заполняли их.
"И подходя ближе, я подумала: "Это же бюллетени!" - говорит свидетельница на видео.
Она добавила, что провела на парковке 6 минут. Когда она вернулась на неё во время второго перерыва, эти люди продолжали вскрывать и заполнять бюллетени.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 15:00
Окулистка Навального оскандалилась в Вологде: После вызова Росгвардии бросилась в бега
11 ноября 2020, 13:10
Байден проиграл или выиграл? Сенсацию опровергли, но всё равно отобрали у демократа 20 выборщиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 17:20
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"
04 ноября 2020, 21:30
Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.