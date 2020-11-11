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Спецоперация "Разоблачить Джо": Свидетельнице подтасовки выборов пришлось скрыть лицо и голос
11 ноября 2020, 20:30 • 173 • Политика
Канал Fox News показал признание сотрудницы избирательного участка в США, которая видела, как сторонники Джо Байдена заполняют бюллетени на парковке избирательного участка. Из-за опасений за жизнь свидетельницы ей скрыли лицо и голос.
Одна из сотрудниц избирательного участка в США рассказала, как "рисовали" победу Джо Байдена. Сенсационное признание женщины показал в эфире американский телеканал Fox News.
В целях безопасности свидетельницы канал не только скрыл её внешний вид, но и искусственно изменил голос. Только после этого женщина согласилась рассказать свою историю.
По её словам, она работала на одном из избирательных участков. Во время перерыва она вышла размять ноги на парковке. Там она заметила фургон с символикой Байдена. Возле него стояли четыре человека. Двое из них доставали из фургона конверты, а ещё двое вскрывали и заполняли их.
Она добавила, что провела на парковке 6 минут. Когда она вернулась на неё во время второго перерыва, эти люди продолжали вскрывать и заполнять бюллетени.
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