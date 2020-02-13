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Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хазин
13 февраля 2020, 12:24 • 175 • Политика
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста до 2030 года. Это означает только одно. Что спецоперация против Путина продолжается. А про человека современная российская элита вообще не думает, считает экономист Михаил Хазин.
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист Михаил Хазин.
По его словам, блокирование законопроекта в первом же чтении означает только одно: спецоперация против Путина продолжается. Экономист считает, что либеральная команда, которая сейчас проигрывает, а после появления Трампа стала проигрывать ещё сильнее, она начала очень агрессивную кампанию против всех патриотических сил в стране.
Он добавил, что современная российская элита вообще не думает про человека. Она вообще не понимает, что это такое, подчеркнул экономист.
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