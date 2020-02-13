Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хазин

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист Михаил Хазин.

По его словам, блокирование законопроекта в первом же чтении означает только одно: спецоперация против Путина продолжается. Экономист считает, что либеральная команда, которая сейчас проигрывает, а после появления Трампа стала проигрывать ещё сильнее, она начала очень агрессивную кампанию против всех патриотических сил в стране.

"То есть депутаты, разумеется, этого не понимают. Но они как бы ничего не должны понимать. Их задача нажимать на кнопки или там поделиться карточкой и заниматься бизнесом. А соответственно, видимо, те, кто рулит, в эту кампанию подключились. Я другого не вижу варианта", - сказал Михаил Хазин в интервью Царьграду.

Он добавил, что современная российская элита вообще не думает про человека. Она вообще не понимает, что это такое, подчеркнул экономист.