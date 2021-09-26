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Спецоперация десанта США обернулась расстрелом: Трое сирийцев убиты

26 сентября 2021, 20:50  •  139 • В мире
Американские десантники при высадке в сирийской провинции Дейр-эз-Зор застрелили трёх мирных жителей.
Мирные жители стали жертвами высадки десанта США на юго-востоке Сирии. Инцидент произошёл в провинции Дейр-эз-Зор. Американцы проводили спецоперацию на восточном берегу реки Евфрат. По сведениям агентства SANA, десантники в селении Эш-Шахиль произвели высадку с вертолётов.
Отмечается, что это проводилось в рамках антитеррористической спецоперации. Однако приземлившиеся военные открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям. По сведениям очевидцев, погибли по меньшей мере три мирных жителя.
Впрочем, затем последовал штурм дома, где, предположительно, засели боевики. Деталей о результатах этого нападения в Дейр-эз-Зоре немного. Известно лишь, что участники спецоперации захватили несколько человек и взяли их в плен.
Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований.

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