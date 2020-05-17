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Спецоперации - позорище одно, а войны... Сатановский объяснил, почему США не идут против России
17 мая 2020, 23:55 • 100 • Политика
Политолог Евгений Сатановский объяснил "интересную" внешнюю политику США - почему Вашингтон ведёт такую агрессивную политику против России, но серьёзных мер не принимает. Эксперт назвал американские спецоперации позорищем, при этом подчеркнул, что войну Штаты не решатся начать.
Политолог Евгений Сатановский считает, что США ведут интересную внешнюю политику - вроде бы жёстко агрессивную, но войн, в которых можно завязнуть всерьёз, не начинают ни с Россией, ни с Китаем, ни даже с Ираном.
"Им Афганистана с Ираком выше крыши хватает. Влезли легко, вылезти не могут. И не исключено, долго не смогут. Скандально крикливую и эпатажную. Благо с Трампом у них это получается ничуть не хуже, чем у нас могло бы получиться с Жириновским, стань он президентом, но без разрыва со всеми теми, против кого вводят санкции и полощут их почём зря в прессе", - отметил политолог.
Что касается спецопераций, то Сатановский считает, что они не разбери как проходят - "позорище одно". Это видно по той же Венесуэле.
"Хотя в недавние времена снесли б они этого Мадуро на раз. Может, ещё снесут, но пока держится. Какое-то время нами заслонялся, но с уходом "Роснефти" из местных проектов даже не поймёшь, будем мы его от Трампа прикрывать или нет", - пишет Сатановский.
С другой стороны, отмечает он, с Кубой у Штатов ничего не получилось, база американцев на острове была и осталась — Гуантанамо. Но Фиделя свергнуть они не смогли, даже когда Горбачёв и Ельцин его оставили с ними один на один.
"Или не пытались всерьёз после "Залива свиней"? ЦРУ, конечно, кубинцев не любило и не любит, но жить-то хочется... Опять же, вспоминая о союзниках. Те же европейцы, или Израиль, по-поводу которого наши новые охотнорядцы, царебожники и прочие сильно озабоченные присутствием евреев на этой планете жидоморы всех типов, толков и видов в одном не сходятся: им Америка управляет, или он ею", - продолжил он.
В целом, продолжает Сатановский, можно считать американскую политику сложно устроенной системой судорожных дёрганий, зависящих от личности президента, лобби в конгрессе, разнообразных властных групп, корпоративных интересов и отдельных влиятельных личностей, контролирующих те или иные ресурсы: финансовые, информационные и политические, слишком разнообразные, чтобы перечислять их здесь.
"Нахрапу много, но осторожность присутствует. Закономерности иногда выявить можно: скажем, Россия лобби в США не имела, не имеет и иметь не будет - слишком её боятся. Но и случайностей выше крыши", - заключает политолог.
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