Спецоперации - позорище одно, а войны... Сатановский объяснил, почему США не идут против России

Политолог Евгений Сатановский считает, что США ведут интересную внешнюю политику - вроде бы жёстко агрессивную, но войн, в которых можно завязнуть всерьёз, не начинают ни с Россией, ни с Китаем, ни даже с Ираном.

"Им Афганистана с Ираком выше крыши хватает. Влезли легко, вылезти не могут. И не исключено, долго не смогут. Скандально крикливую и эпатажную. Благо с Трампом у них это получается ничуть не хуже, чем у нас могло бы получиться с Жириновским, стань он президентом, но без разрыва со всеми теми, против кого вводят санкции и полощут их почём зря в прессе", - отметил политолог.

Что касается спецопераций, то Сатановский считает, что они не разбери как проходят - "позорище одно". Это видно по той же Венесуэле.

"Хотя в недавние времена снесли б они этого Мадуро на раз. Может, ещё снесут, но пока держится. Какое-то время нами заслонялся, но с уходом "Роснефти" из местных проектов даже не поймёшь, будем мы его от Трампа прикрывать или нет", - пишет Сатановский.

С другой стороны, отмечает он, с Кубой у Штатов ничего не получилось, база американцев на острове была и осталась — Гуантанамо. Но Фиделя свергнуть они не смогли, даже когда Горбачёв и Ельцин его оставили с ними один на один.

"Или не пытались всерьёз после "Залива свиней"? ЦРУ, конечно, кубинцев не любило и не любит, но жить-то хочется... Опять же, вспоминая о союзниках. Те же европейцы, или Израиль, по-поводу которого наши новые охотнорядцы, царебожники и прочие сильно озабоченные присутствием евреев на этой планете жидоморы всех типов, толков и видов в одном не сходятся: им Америка управляет, или он ею", - продолжил он.

В целом, продолжает Сатановский, можно считать американскую политику сложно устроенной системой судорожных дёрганий, зависящих от личности президента, лобби в конгрессе, разнообразных властных групп, корпоративных интересов и отдельных влиятельных личностей, контролирующих те или иные ресурсы: финансовые, информационные и политические, слишком разнообразные, чтобы перечислять их здесь.

"Нахрапу много, но осторожность присутствует. Закономерности иногда выявить можно: скажем, Россия лобби в США не имела, не имеет и иметь не будет - слишком её боятся. Но и случайностей выше крыши", - заключает политолог.