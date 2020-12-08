Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"

По информации "АС Донбасса", украинский спецназ пришёл из Сумской области Украины. Целью было похищение гражданина России, который, как полагают в Киеве, может быть причастен к крушению украинского военного самолёта Ил-76, сбитого в 2014 году.

Против пограничников действовала группа Сил специальных операций (ССО) Украины, - говорится в сообщении.

Отметим, что Силы специальных операций были сформированы в украинской армии в 2015 году. Главной задачей этого подразделения является проведение диверсий против России. Примечательно, что бойцов ССО тренировали инструкторы НАТО. Сведения о личном составе и вооружении засекречены.

Напомним, что 4 декабря на территорию России с украинской стороны попыталась прорваться группа лиц. Когда российские пограничники приступили к задержанию нарушителей границы, те открыли огонь. Сотрудникам пограничной службы не осталось ничего иного, кроме как открыть ответный огонь. В результате один из украинцев был убит, а остальные поспешно отступили на территорию своей страны. Эксперты предположили, что речь идёт либо об украинских контрабандистах, которых случайно или специально пропустили украинские пограничники, либо о попытках ВСУ прощупать российскую границу на предмет защищённости.