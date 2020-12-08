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Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 11:25 • 284 • Политика
Нарушители, которые на прошлой неделе пробились через российско-украинскую границу на территорию Белгородской области и начали стрелять в русских пограничников, были бойцами спецназа ВСУ. Об этом сообщает информационный проект "Аналитическая служба Донбасса".
По информации "АС Донбасса", украинский спецназ пришёл из Сумской области Украины. Целью было похищение гражданина России, который, как полагают в Киеве, может быть причастен к крушению украинского военного самолёта Ил-76, сбитого в 2014 году.
Отметим, что Силы специальных операций были сформированы в украинской армии в 2015 году. Главной задачей этого подразделения является проведение диверсий против России. Примечательно, что бойцов ССО тренировали инструкторы НАТО. Сведения о личном составе и вооружении засекречены.
Напомним, что 4 декабря на территорию России с украинской стороны попыталась прорваться группа лиц. Когда российские пограничники приступили к задержанию нарушителей границы, те открыли огонь. Сотрудникам пограничной службы не осталось ничего иного, кроме как открыть ответный огонь. В результате один из украинцев был убит, а остальные поспешно отступили на территорию своей страны. Эксперты предположили, что речь идёт либо об украинских контрабандистах, которых случайно или специально пропустили украинские пограничники, либо о попытках ВСУ прощупать российскую границу на предмет защищённости.
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