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Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область

08 декабря 2020, 04:05  •  88 • Украина

Из Сумской области Украины в Белгородскую область России вторглась вооруженная группа спецназа ВСУ.

«4 декабря российские СМИ сообщили о перестрелке на украинской границе. Многие, услышав эту новость, тогда решили, что это где-то в районе Крыма. Там традиционно напряженная обстановка. Однако в этот раз это была территория Белгородской области. Нарушители открыли огонь по пограничникам, наши начали стрелять в ответ. Один диверсант погиб, остальным удалось скрыться. Против пограничников действовала группа Сил специальных операций (ССО) Украины. Цель группы — похищение гражданина России, который, по мнению украинской стороны, причастен к сбитию ИЛ-76 с десантом на борту в июне 2014 года», — сообщает информагентство «Аналитическая служба Донбасса».

Силы специальных операций (ССО) существуют в украинской армии с 2015 года. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических спецопераций. Главная задача — диверсии против России. Подготовка офицеров и сержантов ССО Украины осуществляется НАТО. Украинский спецназ тренируется совместно со спецназом стран Прибалтики. Сведения о личном составе и вооружении ССО — государственная тайна. Офицерский состав ССО укомплектован, в частности, моряками украинского флота.

Главком ССО генерал-майор Григорий Галаган ранее служил в СБУ, в украинской «Альфе». Галаган — каратель «АТО», позывной Лис. Автор гимна ССО — украинский рок-музыкант Андрей Антоненко, каратель «АТО», вероятный убийца журналиста Павла Шеремета.

Ближайшая к России воинская часть ССО дислоцирована в Кропивницком (Кировоград) — в 8 часах езды от Белгорода. В этой воинской части ранее готовили личный состав украинской «Альфы».

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