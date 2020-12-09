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Спецназ ВСУ напал на русских? Минское дело "33 богатырей" и расстрел на границе связали воедино

09 декабря 2020, 12:10  •  135 • Политика
Попытка прорыва границы России с Украиной и задержание "33 богатырей" в Минске - часть масштабной операции украинских спецслужб по похищению российских граждан, сообщает источник.
Инцидент на границе между Россией и Украиной 4 декабря и провокация с задержанием 33 российских граждан в Минске летом этого года имеют прямую связь между собой. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
По данным источника, оба события являются частью масштабной операции спецслужб Украины по похищению граждан России. Провокация с "33 богатырями" имела цель получить задержанных российских граждан путём экстрадиции из Белоруссии. Когда эта попытка провалилась, украинские спецслужбы предприняли новые операции по похищению российских граждан.
Одна из таких операцией была сорвана сотрудниками ФСБ в Москве в ноябре этого года. Недавняя попытка прорыва российско-украинской границы - ещё одна сорвавшаяся операция Киева.
Источник сообщает, что вооружённая группа из трёх человек, с которой столкнулись российские пограничники, похитила на территории России человека и попыталась вывезти на территорию Украины. Однако незаметно перейти границу во второй раз у украинцев не получилось.
По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности, - сообщает источник.
Принадлежность группы к украинским силовикам выдаёт экипировка ликвидированного нарушителя. Помимо оружия у него была рация, а также приборы ночного видения и иностранные тепловизионные прицелы.
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