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Спецназ США потерялся в здании собственного Капитолия

07 января 2021, 11:00  •  159 • Политика
Спецназ вошёл в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News. Впрочем, первое же видео показало, что силовики потерялись в коридорах...
Заседание Конгресса США накануне было сорвано. Протестующие сначала окружили здание, а затем и вовсе ворвались внутрь. Не обошлось без пострадавших - пулю получила одна из активисток, когда вместе с другими сторонниками президента США Дональда Трампа ломала двери. Ранения есть и у сотрудников полиции.
Спустя два часа с начала штурма в здание Конгресса США наконец вошёл спецназ. NBC News показал видео, как силовики идут по коридорам. "Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия", - гласила подпись к ролику.
Это видео, как отметил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3", стало лучшим ответом на вопрос, почему спецназ так долго шёл к зданию Конгресса США.
"Хотя с такой навигацией в принципе понятно, где они были два часа".
В завершение остаётся лишь добавить, что к этому часу зал Сената очищен от сторонников Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия. А источники CNN заявили, что американские сенаторы планируют продолжить утверждение итогов выборов президента в безопасном месте.
Напомним, Царьград в прямой трансляции рассказывает о том, что происходит в США прямо сейчас.

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