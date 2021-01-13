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Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ
13 января 2021, 11:50 • 333 • Политика
Отряд альянса устроил проверку на борту
Группа спецназа военно-морских сил Греции провела демонстративную высадку на российское грузовое судно "Адлер", где устроила обыск на предмет военного груза на борту. Операция прошла в Средиземном море.
Согласно приведенным данным, военный корабль греческих ВМС на протяжении некоторого времени преследовал "Адлер", после чего на борт российского судна высадился отряд подразделения спецназа Греции, который полагал, что в пределах корабля находится вооружение, которое российская сторона могла переправлять в Ливию, пишут СМИ (в настоящее время действует оружейное эмбарго ООН на поставки военной техники и оружия в североафриканское государство – прим. Ред.).
Экипаж "Адлера" пошел навстречу подразделению греческого спецназа, предоставив право на проверку судна. Тем не менее, специалисты утверждают, что российская сторона может также приступить к аналогичным действиям, начав проверку бортов НАТО, следующих в сторону Ливии.
Как отмечает Avia.pro, на борту судна отсутствовали запрещенные и подозрительные предметы.
Ранее группа быстрого реагирования НАТО проследовала за трубоукладчиком "Фортуна", которая занимается прокладкой газовой магистрали "Северный поток -2" в водах Балтийского моря.
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