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Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ

13 января 2021, 11:50  •  333 • Политика
Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Отряд альянса устроил проверку на борту
Группа спецназа военно-морских сил Греции провела демонстративную высадку на российское грузовое судно "Адлер", где устроила обыск на предмет военного груза на борту. Операция прошла в Средиземном море.
Согласно приведенным данным, военный корабль греческих ВМС на протяжении некоторого времени преследовал "Адлер", после чего на борт российского судна высадился отряд подразделения спецназа Греции, который полагал, что в пределах корабля находится вооружение, которое российская сторона могла переправлять в Ливию, пишут СМИ (в настоящее время действует оружейное эмбарго ООН на поставки военной техники и оружия в североафриканское государство – прим. Ред.).
Экипаж "Адлера" пошел навстречу подразделению греческого спецназа, предоставив право на проверку судна. Тем не менее, специалисты утверждают, что российская сторона может также приступить к аналогичным действиям, начав проверку бортов НАТО, следующих в сторону Ливии.
Как отмечает Avia.pro, на борту судна отсутствовали запрещенные и подозрительные предметы.
#Irini flagship, #Adrias of @NavyGR, did the 63th friendly visit of the Operation to a merchant vessel, the cooperative Adler. #OpIrini works together with the shipping companies to free #CentralMed from illicit traffics. We are #StrongerTogether. #Irini4Peace #Irini4libya pic.twitter.com/sGclj4ySPq
— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) January 11, 2021
Ранее группа быстрого реагирования НАТО проследовала за трубоукладчиком "Фортуна", которая занимается прокладкой газовой магистрали "Северный поток -2" в водах Балтийского моря.

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