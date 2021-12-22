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Спецназ НАТО готовил провокацию в Приднестровье

22 декабря 2021, 02:00  •  115 • Война
Иностранцы отрабатывали действия по высадке диверсантов
Спецназ НАТО, в который входят военные Великобритании и Германии, устроили провокацию в Зоне безопасности, пытаясь проникнуть на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Однако в Кишинёве считают, что ничего страшного не произошло, это была всего лишь «группа быстрого реагирования», а в Зоне безопасности военные оказались потому, что поблизости проходят учения.
Инцидент произошёл ещё в начале декабря, однако рассказал о нём российский военный корреспондент Семён Пегов только сейчас.
Немецкие и британские спецназовцы были заброшены в Зону безопасности в Дубоссарском районе.
«По данным наших источников, иностранцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по возможной высадке диверсантов в этом районе. Они находились в составе вооружённой группы, замеченной приднестровскими пограничниками. Молдова окрестила этих людей «группой быстрого реагирования» и объяснила её присутствие в Зоне безопасности учениями»,
– сообщает военкор.
Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) сделала заявление по поводу попытки проникновения спецназа НАТО в район села Кочиеры.
В ОКК уверены – речь идёт о попытке захвата приднестровских пограничников. На автомобиль, в котором находились пограничники без оружия, напали двое неизвестных, пытаясь силой открыть машину. На помощь подоспела группа пограничников Приднестровья, однако их попытались блокировать военнослужащие Миротворческих сил Республики Молдова, все они были вооружены и в бронежилетах.
«Когда невооружённые приднестровские пограничники решили покинуть место инцидента, то сотрудники силовых структур Молдовы преследовали их и прекратили преследование примерно в 500 метрах от трассы Дубоссары – Рыбница. Как отметил сопредседатель ОКК Олег Беляков, из-за противодействия молдавской стороны военные наблюдатели смогли выехать на место только тогда, когда инцидент был уже фактически исчерпан»,
– сообщает Информационное агентство «Новости Приднестровья».
Военные наблюдатели потребовали объяснений, однако командир миротворческого молдавского батальона заявил, что всё это является учебной тренировкой группы оперативного реагирования. При этом Объединённое военное командование просто забыли поставить в известность, что является грубым нарушением правил поведения в Зоне безопасности, так же как нападение на пограничников и нахождение в Зоне безопасности военных с оружием.
Тем временем стало известно, что Киев решил увеличить количество военных, присутствующих на границе с Приднестровьем. В Одессе уже идёт набор в так называемую «народную дружину» – батальон территориальной обороны, которым решили укрепить границу. Командование уверяет, что батальон формируется «по стандартам НАТО».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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