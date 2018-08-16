Специальные трафареты для бюллетеней с шрифтом Брайля изготовят для 170 ТИКов Подмосковья

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов по зрению подготовят для 174 территориальных избирательных комиссий (ТИК) к выборам губернатора Московской области. Соответствующее решение приняли члены Мособлизбиркома на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Определить 174 территориальных избирательных участка, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для голосования на выборах губернатора Московской области. Перечень сформирован с учетом предложений территорий. Участки расположены в местах компактного проживания слабовидящих людей ", - сказала председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

Члены избиркома единогласно поддержали соответсвующее предложение. Всего в регионе в день голосования будет открыто 4164 избирательных участка.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона. По состоянию на январь 2018 года в Московской области насчитывается почти 5,6 млн избирателей.