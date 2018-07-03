Специальные средства: какие поправки ФСБ предлагает внести в закон о шпионских устройствах

ФСБ предложила внести уточнения в Уголовный кодекс и разъяснить, какие устройства можно считать шпионскими. По мнению правоохранителей, поправки помогут снизить количество случаев, когда граждан привлекают к ответственности за использование подобных гаджетов в бытовых целях. Между тем юристы полагают, что предлагаемых мер недостаточно, и настаивают на декриминализации владения так называемыми специальными техническими средствами.

ФСБ России разработала определение для шпионских устройств. Текст законодательной инициативы был опубликован на портале regulation.gov.ru.

Силовики предложили дополнить статью 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации) примечанием, согласно которому шпионскими устройствами могут считаться только гаджеты, наделённые функциями для скрытого наблюдения «намеренно».

«Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, в настоящем Кодексе понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя), — говорится в тексте поправок.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что в действующем УК такой термин не описан.

«В настоящее время значение термина «СТС» в федеральном законодательстве не раскрыто, — указано в пояснительно записке. — Предлагаемое значение термина «СТС» соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011, является исчерпывающим и позволяет дифференцировать СТС от технических средств (предметов, устройств), которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путём специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения».

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Юристы, ранее направившие в Совет Федерации своё предложение по внесению изменений в статью, считают, что действий ФСБ недостаточно.

По словам адвоката и правозащитника Марата Аманлиева, законодательство необходимо менять так, чтобы сам факт владения таким СТС был декриминализирован, поэтому поправки должны касаться взаимосвязи обладания, приобретения таких СТС и злонамеренного умысла их использования.

«Ответственность должна наступать только в том в случае, если собранная благодаря таким СТС информация была непосредственно использована в противоправных целях, — поясняет Аманлиев. — Например, в целях шантажа, вымогательства и тд».

Шпионские законы

Пока ФСБ стремится ввести в законодательство новое определение того, что можно считать шпионским устройством, депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена добиться декриминализации использования таких гаджетов в бытовых целях.

Инициатива Поклонской, по её словам, предполагает введение административной ответственности для тех, кто купил запрещённый гаджет впервые, и лишь в случае повторного нарушения закона привлекать их к уголовной ответственности.

Кроме того, в диспозицию статьи 138.1 УК РФ депутат предложила добавить два признака: умышленность приобретения устройств и цель — сбор информации, ограниченной в доступе федеральным законом.

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«С января месяца законопроект находится на рассмотрении экспертного совета фракции «Единая Россия», — рассказала RT Наталья Поклонская. — Кроме того, совсем недавно текст законопроекта был направлен мной в Правительство и Верховный Суд Российской Федерации для получения их официального отзыва. Когда мы проводили заседание экспертного совета при комитете по безопасности и противодействию коррупции, на него были приглашены представители различных ведомств, среди которых и представители ФСБ, все их пожелания были учтены в тексте проекта закона, который я подготовила».

В Генпрокуратуре ранее заявляли, что также предложат разработать одному из ведомств вариант внесения изменений в УК. В начале 2018 года надзорное ведомство провело масштабную проверку уголовных дел по статье об обороте шпионских устройств и пришло к выводу, что законодательство в этой сфере имеет ряд издержек, в частности, позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, приобретающих такие гаджеты для бытовых нужд.

Волна законодательных инициатив началась после резонансной истории уголовного преследования фермера из Зауралья Евгения Васильева. Мужчина заказал через интернет в Китае GPS-трекер, с помощью которого хотел отслеживать перемещения своего телёнка. Впоследствии оказалось, что в конструкции устройства есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно. Следственный комитет обвинил фермера в незаконном обороте шпионских устройств.

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Благодаря вопросу корреспондента RT, который был задан президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря, история фермера Васильева получила широкую огласку. Обоснованность возбуждения уголовного дела против Васильева начала проверять областная прокуратура. В итоге, весной 2018 года правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении фермера за отсутствием доказательств, свидетельствующие о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.