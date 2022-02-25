Специальная военная операция и глобальный геополитический сдвиг

Последний отрезок долгого пути

В двадцатом веке была Вторая мировая война. После неё была Ялтинская конференция держав-победительниц, которая подвела итоги войны. Так были разрешены антагонистические противоречия, ставшие причиной этого военного столкновения.

Сегодня в состоянии такого же антагонизма находятся отношения Востока и Запада.

Россия в лице её верховной власти полностью осознавала глубину и неразрешимость возникших противоречий, которые в принципе не могли быть разрешены без очередной силовой разрядки, то есть без войны. С одной стороны, это непреклонное стремление Запада любой ценой сохранить своё доминирующее положение в мире. С другой стороны, это естественное стремление России и КНР выстоять перед этим натиском, не позволить подчинить себя и в конечном счёте уничтожить.

Принципиальная невозможность разрешения этого антагонизма без применения силы стала очевидной. Просто потому, что в мировой истории случаев мирного передела мира никогда не было.

Тем не менее с учётом крайней опасности современных средств и методов ведения войны для человечества руководство РФ предприняло попытку договориться с Западом мирным путём. С этой целью были сформулированы известные российские требования о гарантиях безопасности. Главным среди них было требование о прекращении продвижения НАТО к границам РФ и неразмещение ударных вооружений Запада вдоль этих границ.

Запад ожидаемо эти требования России полностью проигнорировал.

Перед лицом откровенного нежелания Запада договариваться и с учётом его очевидного намерения продолжать курс на дальнейшее усиление угроз безопасности России с явной целью её устранения с мировой арены в качестве одной из ведущих держав, с целью стратегического окружения Китая российское руководство оказалось в ситуации, когда у него не было альтернативы. Стало ясно, что новой Ялты без подтверждения нового мирового баланса сил не будет.

Именно поэтому Москвой было принято решение этот новый баланс подтвердить, чтобы принудить таким способом Запад сесть за стол конструктивных переговоров.

Выбор для решения этой задачи Украины абсолютно мотивирован тем, что она объективно – самое слабое звено в системе западного противостояния с РФ. Исконно славянское государство, исторически тождественное основному массиву русских земель, изначально не могло быть ничем иным. А поскольку неразборчивый в средствах Запад решился на заведомую авантюру и попытался превратить Украину в орудие ослабления России, иного решения, кроме надёжной и долговременной нейтрализации этой постоянно растущей угрозы, быть не могло.

Логика подхода Кремля к срокам решения данной задачи становится понятной, если учесть, что не за горами 2024 год, на который приходятся очередные выборы президента России. Те самые выборы, на которые Запад делает основную ставку в целях дестабилизации РФ. И в том случае, если агрессивная, русофобская Украина, подчинённая геополитическим замыслам Запада, сохранится, она наверняка будет использована для таранного удара по России извне. С тем, чтобы сочетание этих двух ударов – внутреннего (со стороны пятой колонны) и внешнего – оказалось для России смертельным.

Высшие интересы безопасности РФ экзистенциального уровня и предопределили те стратегические решения в отношении Украины, которые были приняты Кремлём и сейчас находятся в стадии практической реализации.

В этом контексте решение Москвы об официальном признании ЛНР и ДНР, очевидно, является только первым шагом.

При этом сразу отметём с порога досужие домыслы о том, что это, дескать, очередная «уловка Кремля». Дескать, стоит только киевскому режиму сменить тон и занять более сговорчивую позицию, как Москва якобы может своё решение о признании республик Донбасса и отозвать.

Однако с такими вещами, как признание государств, в нашем мире не шутят. Обратного хода в подобных случаях не бывает. Четыре миллиона граждан ЛДНР не манекены и не игрушки, чтобы с ними можно было играть в такие легкомысленные игры.

Признание ЛДНР – это однозначная точка невозврата, от которой начинается отсчёт совершенно иного будущего и другого развития событий.

Что же касается сути этого нового будущего, то Россия ставит вопросы таким образом, что для их удовлетворительного разрешения одного решения по республикам Донбасса категорически недостаточно. Потому что в стратегическом плане такое изолированное решение само по себе не только не приближает РФ к достижению основных целей, но в какой-то степени даже отдаляет от них.

Просто потому, что в этом случае под контролем геополитического противника остаётся Украина, которую будут продолжать натаскивать как цепного пса против России. И от признания Донбасса степень остервенелости этого пса и его стремление перегрызть нам горло только возрастут.

Ещё до момента признания ЛДНР киевская верхушка фактически открыто провозгласила курс на ядерное вооружение Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, который предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на её отказ от ядерного вооружения: «Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».

А сразу после признания Россией донбасских республик украинские власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и готовятся объявить всеобщую мобилизацию. Факт остается фактом – степень исступления киевского режима, готового загнать в могилу ради услужения Америке всю порабощённую им страну, только нарастает.

В то же время США и НАТО по-прежнему держат широко открытыми двери для вступления Киева в антироссийский военный альянс в любой подходящий для них момент. А на американских полигонах уже испытываются новейшие баллистические и крылатые ракеты средней дальности, предназначенные для возможного развертывания где-нибудь под Харьковом.

Перспективный гиперзвуковой ракетный комплекс наземного базирования СВ США LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle. Дальность стрельбы комплекса официально заявлена в 1725 миль (2775 км)

Да, конечно, Байден при этом привычно твердит, что у США таких планов нет. Однако кто ему поверит после того, как Запад целых тридцать лет, не считая предыдущего тысячелетия, самым беспардонным образом обманывал Россию практически по всем пунктам двусторонних отношений?

Западу веры нет. Даже его письменным обещаниям, которых нет вообще. Гитлер тоже был западным политиком. И мы ещё не забыли, как он легко и просто нарушил официальный, скреплённый сургучными печатями Договор о ненападении с Советским Союзом. А здесь в случае с США и НАТО даже такой формальной малости нет.

Из всего этого следует, что дальнейшие идущие шаги России были совершенно неизбежными. Это стало понятно сразу же после разъяснения президента РФ Владимира Путина о границах ЛДНР.

« В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины ».

Некоторые московские пикейные жилеты попытались было спустить эту тему на тормозах, поспешив объявить, что Москва признала независимость этих республик только в рамках контролируемой ими территории. Однако президент России быстро поправил их, не понявших, что прежняя беспринципная торговля неразменными ценностями приказала долго жить. Наступили другие, более принципиальные времена.

Фактическим исполнением этого приговора Киеву уже занялись власти обеих донбасских республик – с учетом того, что стволы киевских орудий буквально уперлись в окна донецких и луганских домов.

А поскольку задачи, вытекающие из необходимости обеспечения безопасности РФ на Украине, простираются намного дальше вопросов защиты ЛДНР, ключевую роль в дальнейшем развитии событий играют Вооруженные силы России.

Предположительный замысел ВС РФ на Украине по версии американского источника

Промежуточные итоги первого дня операции 24 февраля выглядят так:

1. Использование рейдовых отрядов и воздушного десанта позволило обеспечить выход российских войск к городу Херсону;

2. Власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом;

3. Пограничники Украины покинули места дислокации на российско-украинской границе,

4. Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры Украины, уничтожили 4 самолета и беспилотника;

5. Войска Донецкой и Луганской народных республик прорвали эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 км;

6. Воинская часть, где расположен центр спецопераций Украины, горит на въезде в Киев со стороны Бровар, в том же районе, где горят ещё две части;

7. Кривой Рог – нанесён дар по складам танковой бригады;

8. Путивль занят российскими войсками;

9. Российские войска взяли под контроль Каховскую ГЭС;

10. ДНР приостанавливает эвакуацию гражданского населения. Фронт идёт вперед;

11. Нанесён ракетный удар по главному управлению разведки МО ВСУ в Киеве;

12. Для текущей операции, самой масштабной в истории отечественных вооружённых сил со времен СССР, уровень потерь пока что весьма низкий, учитывая уже достигнутые результаты и размеры ТВД, на котором разворачивается операция;

13. Российские войска контролируют трассу Киев – Москва от границы с РФ и приблизительно до Батурина Черниговской области;

14. Украинские источники подтверждают вход российской бронетехники в Сумы;

15. Зеленский подтвердил, что ВС РФ установили контроль над аэродромом под Киевом. Это поднимает вопрос переброски серьёзных сил военно-транспортной авиацией на занятый плацдарм, что серьезно ухудшит ситуацию для ВСУ под Киевом;

16. Начальник Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли ожидает падения Киева в течение 72 часов;

17. Выход бронетехники ВС РФ к Мелитополю предвещает скорый бросок на Бердянск (с ликвидацией "базы ВМСУ", а также создает предпосылки для продвижения к Запорожью (по материалам информационных агентств).

Уничтоженные украинские РЛС под Мариуполем

Аэродром ВВС Украины. Белая Церковь

Россия, таким образом, ведёт дело к тому, чтобы Украина была гарантированно безопасной для нас территорией, а именно безъядерной, демилитаризованной и как минимум внеблоковой. При этом предполагается, что вся остальная свора восточноевропейских холуев США извлечёт из этой метаморфозы необходимый урок и перестанет играть роль западного военного плацдарма для нападения на Россию. Иначе их может постигнуть та же участь. Всё то, что меньше этого минимума, Россию уже не устроит.

Как не вспомнить здесь древнеримского сенатора Марка Порция Катона, который каждое свое выступление в римском сенате всегда заканчивал одинаково: «Карфаген должен быть уничтожен!» Таким Карфагеном для России стала сегодня Украина. Разумеется, не в смысле проживающего там русского населения, но только в виде навязанного этой территории чужеродного, марионеточного режима, который за американские деньги вел дело к очень большой кровавой войне между двумя частями одного русского народа.

Именно это уродливое детище англосаксонского империализма, построенное на неизлечимой русофобии, это киевско-галицийское искусственное псевдогосударство должно быть безоговорочно уничтожено. Или, как метко сказал В. Путин, полностью декоммунизировано, ибо созданная Лениным Украина, которой никогда прежде в мировой истории не было, в случае её полной декоммунизации просто исчезнет с карты мира. А то, что должно быть вместо неё, похоже, уже тоже обозначено в стратегических планах Кремля. Не зря же Путин впервые после 2014 года вновь открыто заговорил о Новороссии, в состав которой входила добрая половина нынешней Украины.

Для того чтобы это стало реальностью, осталось пройти последний отрезок долгого пути. Все возможности образумить без применения крайних мер киевский режим и его заокеанских хозяев исчерпаны. Экономические интересы России на Западе ввиду их полного саботажа западными «партнёрами» стремятся к нулю.

22 февраля канцлер Германии Шольц заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так что Москву в этом отношении уже практически ничего не связывает. Все надежды, которые теплились вплоть до последнего времени на восстановление партнерских отношений с Западом, основанных на взаимном уважении и равноправии, окончательно испарились. И Путин признал, что дело отнюдь не в Донбассе и даже не в Украине, а совсем в другом.

«То есть в их позиции ничего не изменилось, звучат всё те же ссылки на пресловутую политику «открытых дверей» НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, они всё равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших Вооружённых Сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован, причём вне зависимости от ситуации на Украине. Цель одна – сдержать развитие России. И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога, только потому, что мы есть и никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями».

Сегодня на кону остаются только государственные интересы самой России, которые повелевают ей вплотную заняться возвращением всего того, что у нее было уворовано Западом после развала СССР.